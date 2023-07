Eric Corradin, CEO und Co-Founder Neho, im Interview

von Patrick Gunti

Moneycab.com: Herr Corradin, Gratulation zum Gewinn des SEF-Awards in der Kategorie Dienstleistungen. Was bedeutet Ihnen die Auszeichnung?

Eric Corradin: Es bedeutet, dass wir etwas Wichtiges tun. Etwas, das für die Branche und die Gesellschaft im Allgemeinen sinnvoll ist. Es ist nicht einfach, Denkweisen zu ändern und eine Branche aufzurütteln. Da gibt es viel Widerstand. Es ist wirklich eine grossartige Anerkennung für das gesamte Team, das hart dafür gearbeitet hat, mehr Fairness und Transparenz ins Maklergeschäft zu bringen.

Die Digitalisierung spielt eine entscheidende Rolle beim Erfolgsmodell von Neho. Welche Prozesse einer Immobilienagentur hat Neho automatisiert?

Die meisten Leute denken, dass die Automatisierung den Unterschied ausmacht. Tatsächlich denke ich, dass die Transparenz, die wir unseren Kunden bieten, der entscheidende Faktor ist.

Aber es stimmt – wir haben viel daran gearbeitet, um unser Verkaufsteam mit einem massgeschneiderten CRM auszustatten, um maximale Effizienz zu gewährleisten. Im Grunde wurde alles automatisiert, was ein Computer besser und schneller kann als ein Mensch – Leadzuweisung, Terminplanung, Erstellung von Dokumenten, elektronische Verträge, Erinnerungen, Inserierung auf mehr als 30 Portalen, Priorisierung von Aufgaben, automatischer Informationsfluss, Auslösen von Aktionen, Feedback-Anfragen, Rechnungsstellung usw.

Wie viel menschliche Kompetenz braucht es denn noch beim Immobilienkauf/-verkauf?

Das menschliche Fachwissen ist nach wie vor das Herzstück unserer Dienstleistung. Meine Antwort lautet also: genauso viel wie früher. Der Unterschied liegt darin, wie effektiv wir diese menschliche Expertise einsetzen und wie wir sie durch Tools und Daten unterstützen und ergänzen können.

Wie viele Abschlüsse realisieren Sie monatlich?

Das schwankt aktuell zwischen 70 und 100 Abschlüssen pro Monat. Wir sind zuversichtlich, dass wir diese Zahl in den nächsten Jahren kontinuierlich erhöhen können.

Und wie hoch ist die Verkaufsquote von Neho?

Bevor die Hypothekarzinsen im letzten Jahr stark gestiegen sind, lag unsere Verkaufsquote bei rund 85%, in der Deutschschweiz sogar fast 90%. Durch die schwierigeren Marktbedingungen nimmt der Verkaufsprozess aktuell mehr Zeit in Anspruch. Wenn sich der Markt wieder stabilisiert, sind wir zuversichtlich, dass wir das Niveau von 2021 erreichen können.

Wie hat sich die aussergewöhnliche Situation während der Pandemie auf das Neho-Geschäft ausgewirkt?

Anders als die geopolitische und wirtschaftliche Instabilität, die wir seit Februar 2022 erleben, hat uns die Pandemie wirtschaftlich kaum beeinträchtigt. Das Immobilienangebot hat im Dezember 2022 einen Tiefpunkt erreicht. Die Käufer gewöhnen sich noch an die neuen Gegebenheiten in Bezug auf das Zinsumfeld. Glücklicherweise sind wir immer noch in einer Wachstumsphase und gewinnen Marktanteile, so dass wir mit dieser Situation umgehen können.

Bei unserem letzten Interview vor 4 Jahren lag die Pauschale für die Vermittlung von Liegenschaften unabhängig von Grösse und Standort bei 7500.- Franken. Mittlerweile sind es 12’000.- Franken. Was hat zu der höheren Pauschale geführt?

Wie jedes junge Unternehmen konnten wir in den ersten Jahren viel lernen und mussten uns auch unvorhergesehenen Herausforderungen stellen. Der Hauptgrund für die Preiserhöhung ist die Beibehaltung eines hohen Servicestandards. Bei der Qualität unserer Dienstleistung gehen wir keine Kompromisse ein. Ein Beispiel dafür ist die Einführung von Verkaufsassistenten, die mit unseren Maklern zusammenarbeiten und alle Anfragen von Käufern und Verkäufern bearbeiten. Unsere Bewertung auf Trustpilot sagt viel darüber aus, wie wichtig es uns ist, den bestmöglichen Service zu bieten.

Neho hat 2017 den Markt aufgemischt, mittlerweile aber auch Konkurrenz bekommen. Welche Entwicklungen konnten Sie in dieser Zeit bei den traditionellen Maklern feststellen?

Eine wahrnehmbare Entwicklung konnten wir nicht feststellen. Allerdings werden wir mittlerweile als ernstzunehmende Konkurrenz wahrgenommen. Ein nächster Schritt würde bedeuten, dass unsere Präsenz am Markt selbstverständlich ist. Bis dahin wird es noch eine Weile dauern.

Anfang 2023 ist der Markteintritt von Neho in Deutschland erfolgt. Welche Bilanz ziehen Sie nach dem ersten halben Jahr?

Es war eine Herausforderung, wie immer, wenn man in einen neuen Markt eintritt, aber wir machen aktuell grosse Fortschritte. In der ersten Phase haben wir unsere Aktivitäten auf Baden-Württemberg beschränkt und sind kurz davor, den von uns angestrebten Business Case zu beweisen. Wenn dieses Ziel erreicht ist, werden wir nach ganz Deutschland expandieren.

Während Sie in der Schweiz mit Pauschalen arbeiten, sind Sie in Deutschland mit einem Provisionssatz von 1,75 Prozent pro Partei gestartet. Weshalb nicht Pauschalen?

Darüber haben wir wirklich lange nachgedacht. Schlussendlich sahen wir es als eine gute Gelegenheit, ein alternatives Modell zu testen. Natürlich ist es aber das Festpreismodell, das die Neho-DNA ausmacht, und es ist gut möglich, dass wir in naher Zukunft auf dieses Modell wechseln werden.

Der Provisionssatz in Deutschland liegt rund 50 Prozent unter dem deutschen Durchschnitt. Wie wurden Sie von unseren nördlichen Nachbarn empfangen?

Da hat sich noch nicht viel getan. Ich glaube, wir sind momentan noch zu klein, um Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen. Sie sollten mir diese Frage in einem Jahr noch einmal stellen.

«Das wichtigste Projekt in den nächsten zwei Jahren ist die Entwicklung von Dienstleistungen für Käufer.»

Welches sind die wichtigsten Projekte, die Sie mit Neho in den nächsten Jahren umsetzen wollen?

Das wichtigste Projekt in den nächsten zwei Jahren ist die Entwicklung von Dienstleistungen für Käufer. Letztes Jahr haben wir unsere neue Marke Strike eingeführt. Strike begleitet die Käufer bei der Finanzierung des Kaufobjekts. Neho möchte hochwertige digitale und menschliche Dienstleistungen für den gesamten Kaufprozess anbieten: Immobiliensuche, Bewertung, Renovation und Verhandlungen. Das Ziel ist, die Referenz und erste Anlaufstelle auf dem Markt in Bezug auf Immobilientransaktionen zu werden.

Herr Corradin, besten Dank für das Interview.