coeo bringt digitales Inkasso mit Fokus auf harmonische Lösungen in die Schweiz

Uster – Nach erfolgreicher Etablierung in zahlreichen europäischen Ländern, zuletzt auch in Schweden, möchte coeo das Inkasso nun auch in der Schweiz auf neue Beine stellen. Das Unternehmen rückt dabei die Zufriedenheit des Konsumenten in den Mittelpunkt. Ziel ist es, bestehende Forderungen auf digitalem Weg zu lösen und dabei die Beziehung zwischen Unternehmen und Kunden möglichst positiv zu erhalten. Erreicht wird das durch eine transparente und benutzerfreundliche Customer Journey. Dabei fliesst insbesondere auch Expertise aus der Nachbaralpenrepublik Österreich ein.

Begriffe wie „Customer Satisfaction“ und „Kundenzufriedenheit“ kennt man bis dato eher vom Shoppen als von Inkassodienstleistern. Das soll sich mit dem im Juni erfolgten Markteinstieg des digitalen Dienstleisters coeo nun auch in der Schweiz ändern. Zum Start betreut die coeo Inkasso AG Kunden in den Bereichen E-Commerce und „Buy now, pay later“. Zudem übernimmt coeo das Debitorenmanagement eines Unternehmens im Bereich der Parkraumbewirtschaftung.

„Die coeo Group ist in vielen Ländern Marktführer und Vorreiter im digitalen Inkasso. In den letzten Jahren ist sie immer wieder gewachsen. Mit dem Standort in der Schweiz komplettieren wir unsere Präsenz im DACH-Raum. Wir möchten Schweizer Unternehmen aktiv dabei unterstützen, offene Forderungen effizient zu begleichen und gleichzeitig die Customer Satisfaction zu erhöhen. Damit erreichen wir eine Win-win-Situation für Unternehmen und Konsumenten“, unterstreicht Sebastian Ludwig, CEO DACH bei der coeo group.

Kunden dank Data Science besser verstehen

coeo betrachtet Inkasso aus der Perspektive von Konsumenten. Das coeo-Serviceportal ist das Tor zur effizienten Lösung: Konsumenten gelangen via QR-Code an den Start ihrer Customer Journey, durch die sie wahlweise in deutscher, französischer oder italienischer Sprache geführt werden. Gleich auf den ersten Blick erscheint die Ursprungsrechnung, auf der die Forderung begründet ist und auf Wunsch der bisherige Verlauf des Forderungsprozesses. Mit diesem Wissen kann der User die weiteren Schritte setzen, etwa aus einer Vielzahl an Bezahlmodalitäten wählen, darunter auch Ratenvereinbarungen, oder melden, sollte er bereits gezahlt haben. Ist eine Angelegenheit nicht auf digitalem Weg zu klären, stehen kompetente Ansprechpartner für die telefonische Beratung in den Landessprachen bereit.

Erkenntnisse aus Big Data und Data Science fliessen in die Optimierung des Onlineportals. In Folge kann coeo sowohl durch Einbindung von smarten Service-Providern als auch hoch technologisierten Prozessen besser auf die einzelnen User eingehen. Im Rahmen der Implementierung des Systems und der Prozesse ist coeo speziell auf die Bedürfnisse der Schweizer Konsumenten eingegangen und hat deren Gepflogenheiten berücksichtigt. „Der auf den Einzelfall abgestimmte Inkassoprozess macht sich bezahlt – durch eine höhere Zahlungsbereitschaft, die Vermeidung von Gerichtsverfahren und eine fortgeführte und positiv besetzte Kundenbeziehung. Diese Strategie trägt in Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Irland, Grossbritannien, Schweden und Österreich bereits Früchte“, erklärt Christian Giehler, Geschäftsführer von coeo Österreich und der Schweiz.

Regionales Team mit Unterstützung aus Österreich

Das Büro von coeo Schweiz befindet sich direkt am Bahnhof Uster im Kanton Zürich. Durch die gute Anbindung erreicht man in weniger als 20 Minuten den Hauptbahnhof Zürich. Local Manager Claudio Barocco (35) leitet die Niederlassung. Er weist langjährige Erfahrung in der Inkassobranche sowie in Führungspositionen auf. Das Team wird vor allem in der Weiterentwicklung der digitalen Prozesse von Mitarbeitern aus Österreich unterstützt.

„Ich freue mich über den erfolgten Marktstart und bin davon überzeugt, dass der agile Inkasso-Ansatz von coeo für Unternehmen und Konsumenten einen entscheidenden Vorteil darstellt. Sie profitieren auch von den Synergien aus unserer Zusammenarbeit mit coeo Österreich. Die Schweiz und Österreich sind mehr als nur Nachbarländer, Ähnlichkeiten wie etwa die Mentalität sind nicht von der Hand zu weisen. Gemeinsam können wir Berge versetzen“, so Claudio Barocco. (coeo/mc/hfu)