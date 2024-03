Decommerce revolutioniert Marken-Kunden-Engagement mit Thalia

Zürich – Decommerce, ein Anbieter von White-Label-Community-Lösungen, ist eine Partnerschaft mit dem Buchhandels- und Service-Unternehmen Thalia eingegangen. Thalia hat sich für Decommerce entschieden, um ihr Lieblingsbuchhändler (LBH)-Programm zu erweitern. Dieses wird online verfügbar gemacht und eine Booklovers Society wurde geschaffen.

Decommerce ermöglicht es Marken, ihre Community-Beziehungen zu kultivieren und zu pflegen, indem sie diese auf ihren eigenen Websites hosten, die Markenidentität bewahren und ein nahtloses Engagement ermöglichen.

Bildung einer Community von Buchliebhabern

Die Booklovers Society von Thalia, betrieben von Decommerce, organisiert die die Art und Weise, wie sich Buchliebhaber verbinden und engagieren können, neu. Die Mitglieder können sich mit ihren bestehenden Thalia-Konten anmelden oder ein neues Thalia-Konto erstellen, um sich auf eine Reise der literarischen Entdeckungen und Community zu begeben. Die Plattform ermöglicht u.a. den Austausch von Leseempfehlungen mit Buchtagging, die Veröffentlichung von Buchrezensionen, Kommentaren, Bildern und Videos, Einladen und Markieren von Freunden, um der Community beizutreten oder das Markieren von Produkten aus dem Thalia-Katalog, der nahtlos mit dem Webshop verbunden ist.

Launch der Booklover Society

Der offizielle Start der Booklovers Society fand am 28. Februar in der Thalia-Buchhandlung in der Hamburger Spitalerstrasse statt und begeisterte über 100 Buchblogger sowie -fans. Mit dieser Veranstaltung wurde ein spannendes Kapitel aufgeschlagen: Die Booklovers Society öffnet ihre Türen für alle Buchliebhaberinnen und lädt zum literarischen Austausch und Entdecken ein.

Die Thalia Booklovers Society ist ab sofort unter community.thalia.de verfügbar. (pd/mc)

Decommerce