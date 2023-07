Oracle führt generative KI-Funktionen ein um Produktivität in Personalabteilungen zu steigern

Austin – Oracle fügt generative KI-gestützte Funktionen in Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM) hinzu. Unterstützt durch den generativen KI-Service von Oracle Cloud Infrastructure (OCI) werden die neuen Funktionen in bestehende HR-Prozesse eingebettet um die Produktivität zu steigern, die Experience von Bewerbern und Mitarbeitern zu verbessern, HR-Prozesse zu optimieren und damit die Wertschöpfung zu beschleunigen.

„Generative KI steigert die Produktivität und erschliesst eine neue Welt voller Fähigkeiten, Ideen und Kreativität, was unmittelbare Auswirkungen am Arbeitsplatz haben kann“, sagte Chris Leone, Executive Vice President, Applications Development, Oracle Cloud HCM. „Mit der Fähigkeit, Inhalte zusammenzufassen, zu verfassen und zu empfehlen, reduziert generative KI die Reibung, wenn Mitarbeiter wichtige HR-Funktionen erledigen. Mit den neuen eingebetteten generativen KI-Funktionen in Oracle Cloud HCM können unsere Kunden beispielsweise die Vorteile grosser Sprachmodelle nutzen, um die für die Erledigung von Aufgaben erforderliche Zeit drastisch zu reduzieren, die Employee Experience zu optimieren, die Genauigkeit der Einblicke in die Belegschaft zu verbessern und letztendlich den Geschäftswert zu steigern.“

Die eingebetteten generativen KI-Funktionen in Oracle Cloud HCM basieren auf OCI und nutzen deren KI-Fähigkeiten, um den höchsten Sicherheits-, Performance- und Geschäftsanforderungen gerecht zu werden. Darüber hinaus können Kunden mit den integrierten Eingabeaufforderungen die besten Ergebnisse erzielen und gleichzeitig unerwünschte Nebenwirkungen wie sachliche Fehler und Voreingenommenheit reduzieren. Bei Oracle Cloud HCM verwenden Kunden ihre eigenen Daten, um Modelle für ihre spezifischen Geschäftsanforderungen zu trainieren und zu verfeinern – Jeder Kunde trainiert sein KI-Modell ausschliesslich auf der Basis seiner eigenen Unternehmensdaten. Durch die Kontrolle des Kunden über die von der generativen KI verwendeten Daten werden sensible und vertrauliche Informationen geschützt.

Die neuen generativen KI-Funktionen in Oracle Cloud HCM verstärken KI-Funktionen, die bereits von Tausenden Benutzern verwendet werden. Sie helfen dabei, die Produktivität von Kandidaten, Mitarbeitern, Managern und HR-Teams zu steigern, indem sie Prozesse optimieren und die Inhaltsgenerierung in einer einzigen integrierten Lösung automatisieren. Zu den neu eingebetteten generativen KI-Funktionen gehören:

Unterstützes Verfassen von Inhalten: Diese Funktion ermöglicht Mitarbeitern, Managern und Personalleitern das schnelle und einfache Verfassen von Inhalten und verbessert so die Produktivität und Zeiteffizienz erheblich. Mithilfe einer kurzen Eingabeaufforderung, beispielsweise eines Titelentwurfs für eine Stellenausschreibung oder eines Performance-Ziels, kann die KI schnell Inhalte generieren. Diese können anschliessend von den Benutzern überprüft, überarbeitet und genehmigt werden, damit sie sich auf kritischere Aktivitäten konzentrieren können. Das Verfassen von Stellenbeschreibungen und Stellengesuchen, die automatische Erstellung von Zielen mit detaillierter Beschreibung und Erfolgsmessung sowie die Erstellung von Artikeln für die Wissensdatenbank des HR-Helpdesks, die den Mitarbeitern bei der effizienten Erledigung von Personalaufgaben helfen, sind weitere Beispiele für Anwendungsbereiche von Assisted Authoring Vorschläge: Die neuen generativen KI-gestützten Vorschläge in Oracle Cloud HCM verbessern den Bedienkomfort und helfen dem Anwender, Aufgaben schneller und präziser zu erledigen. Beispiele für Anwendungsfälle für Vorschläge sind automatische Empfehlungen für Erhebungsfragen, die auf der Art der zu erstellenden Umfrage basieren, oder Entwicklungshinweise für Manager, die sie ihren Mitarbeitern geben können. Darüber hinaus spiegeln die vorgeschlagenen Inhalte, die anhand von Large Language Models (LLMs) unter der Kontrolle des Kunden trainiert wurden, den Sprachstil und die kulturelle DNA des Unternehmens wieder.

Zusammenfassung: Trägt zur Effizienzsteigerung bei, indem wichtige Erkenntnisse aus einer oder mehreren Datenquellen angezeigt werden. Mithilfe der KI-Funktionen können die Schlüsselelemente von Inhalten für eine einfache und wirkungsvolle Nutzung zusammengefasst werden. Ein Beispiel hierfür ist die Zusammenfassung der Mitarbeiter-Performance für die Einreichung im regulären Beurteilungszyklus des Mitarbeiters basierend auf dem im ganzen Jahr gesammelten Feedback von Mitarbeitern, Kollegen oder Managern sowie den Fortschritten und Erfolgen der Ziele.

„Wir haben bereits mehr als 100 Szenarien mit hohem Mehrwert für generative KI im Personalwesen identifiziert. Jedoch fangen wir gerade erst an. Mit Unterstützung von Kunden, die rund 80 Prozent der Aktualisierungen unserer Produkte vorantreiben, integrieren wir kontinuierlich neue Anwendungsfälle, mit denen Unternehmen kontinuierliche Innovation nutzen und HR-Prozesse und Produktivität kontinuierlich verbessern können», fügte Leone hinzu.

“Oracle erweitert seine Geschäftsanwendungen schnell um KI-Funktionen und HCM ist ein Spitzenreiter, da generative KI in der Lage ist, beispiellose Effizienzsteigerungen für Manager, Mitarbeiter und HR-Experten zu erzielen», sagt Holger Müller, Principal Analyst & Vice President, Constellation Research. «Oracle hat einen Vorsprung gegenüber seinen HCM-Wettbewerbern dank der Überlegenheit von OCI bei der Ausführung generativer KI-Workloads in der Cloud. Durch die gemeinsame Entwicklung von Anwendungen und Infrastruktur kann Oracle kostengünstigere, schnellere und bessere integrierte Prozesse anbieten, die Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.»

Die generativen KI-Services von Oracle Cloud HCM werden von OCI unterstützt. Durch die Nutzung von OCI-Superclustern, dem Bare Metal-Computing auf NVIDIA-GPUs und der Nutzung des RDMA-Netzwerks mit der höchsten Bandbreite in der Cloud, beschleunigt OCI das LLM-Training für starke Lösungen zu niedrigsten Kosten. Dadurch kann Oracle die schnellsten Innovationen im Bereich KI in der Branche liefern und die renommiertesten unternehmensorientierten Innovatoren, darunter Cohere, gewinnen, um die OCI zu erweitern und so zum Innovations-Feedback-Zyklus beizutragen. Zudem bieten die generativen KI-Services von OCI End-to-End-Sicherheit und ermöglichen es Kunden die vollständige Kontrolle über Ihre Daten haben und deren alleiniger Eigentümer zu sein.

Oracle Cloud HCM wurde speziell für die Cloud entwickelt und ist eine Komplettlösung, die alle Personalprozesse entlang des gesamten HR-Zyklus verbindet. Durch die Verknüpfung aller

Mitarbeiterdaten auf einer einzigen Plattform erhalten HR-Teams Zugriff auf eine Single-Source-of-Truth, die sie bei der Entwicklung ihrer Personalstrategie unterstützt. Die integrierte KI fungiert als Berater für die Analyse von Personaldaten und gibt Empfehlungen, die HR-Teams bei der Verbesserung von Geschäftsabläufen unterstützen.

Mehr über Oracle Cloud HCM