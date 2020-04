ELCA arbeitet pro bono beim ersten Screening-Drive-In in Bern mit

Lausanne – Das erste Drive-in für Coronavirus-Tests ist auf dem Gelände der BEA Expo in Bern in Betrieb. Die ELCA-Gruppe hat den sicheren Betrieb der Gesundheitsplattform abilis.ch kostenlos angepasst, um die Auswahl der zu untersuchenden Personen zu erleichtern.

Möglichst viele Menschen testen, um die Verbreitung des Coronavirus zu kontrollieren: Das ist das Ziel des Kantons Bern, der auf dem Gelände der BEA Expo in Bern das erste Screening-Drive-In mit Online-Anmeldung eröffnet hat. Der Test steht allen offen, auch Personen ausserhalb der Risikogruppen. Dieses von der Schweizerischen Eidgenossenschaft genehmigte Pilotprojekt umfasst die Registrierung über einen sicheren Online-Fragebogen auf der Abilis-Plattform von Ofac (Berufsgenossenschaft der Schweizer Apotheker). Die ELCA-Gruppe, die die technologische Infrastruktur von abilis.ch aufgebaut hat, hat die sicheren Lösungen zur Identifizierung, Speicherung und Weitergabe von persönlichen Daten angepasst, um eine schnelle und zuverlässige Auswahl der zu prüfenden Personen zu ermöglichen.

Pilotprojekt

Die Initiative des Kantons Bern ist ein Pilotprojekt, das vom Bund in Echtzeit beobachtet wird. Sie könnte als allgemeines Modell dienen. In Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Roten Kreuz, Ofac und den Firmen Viollier und Medgate werden die durchgeführten Tests analysiert, um die schnellstmögliche Rückkehr der für positiv erklärten Patienten zu gewährleisten, sie unter Quarantäne zu stellen und so die Verbreitung des Virus so weit wie möglich zu begrenzen. In diesem Zusammenhang wurde die ELCA-Gruppe gebeten, die bestehende Abilis-Anwendung zu modifizieren und den Prozess der Übertragung sicherer Informationen zwischen Testmanagern, medizinischen Fachkräften und Testpersonen zu beschleunigen. ELCA setzte eine Task Force ein, die die Spezifikation, Entwicklung, Validierung, Verifizierung und Lieferung dieser Änderung in nur sechs Tagen durchführte.

Diese Lösung ist sehr einfach zu bedienen: Ein Online-Bewertungsformular (https://coronacheck.abilis.ch) ermöglicht die Personen zu bestimmen, für die der Test empfohlen wird. Eine Reihe von Informationen über den Zustand und die Krankengeschichte des Patienten werden in das System eingegeben. Wenn die Online-Beurteilung die Notwendigkeit eines Tests zeigt, erhält der Patient ein Ticket und wird eingeladen, den Test durchzuführen. Das Ticket ist obligatorisch, um mit dem Test fortzufahren. Denjenigen, die keine haben, wird der Zugang verweigert.

Rasche Resultate

Für jeden der Tests können direkt von der Plattform abilis.ch Etiketten mit einer Identifikationsnummer gedruckt werden, die auf die Proben aufgebracht werden. Sobald die Probe in einem Labor eingetroffen ist und die Tests durchgeführt wurden, können die Fachleute des Gesundheitswesens das Ergebnis in derselben Anwendung für einen bestimmten Patienten direkt mitteilen. Das Screening-Center benachrichtigt dann jede Person, die einen negativen Test durchgeführt hat, sehr schnell mit der mobilen Applikation auf der Plattform abilis.ch. Personen, die positiv getestet werden, werden telefonisch kontaktiert.

Die Sicherung dieser Operation erfolgt über trustID, eine technologisch fortschrittliche Identitätsmanagement-Lösung der ELCA-Gruppe, die vollständig in der Schweiz entwickelt und von der Schweizerischen Eidgenossenschaft zertifiziert wurde. Basierend auf einer offenen Architektur (Open Source) gewährleistet sie eine vollständige Transparenz bei der Verarbeitung dieser Daten. Die ELCA-Gruppe setzt sich dafür ein, dass persönliche und vertrauliche Informationen wirklich dem Bürger gehören. Im Bereich des Gesundheitswesens wurde trustID bereits von mehreren Kantonen und Institutionen sowie von Referenzgemeinschaften für Patienten und Angehörige der Gesundheitsberufe ausgewählt. (ELCA/mc/ps)

ELCA-Gruppe

