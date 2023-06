Foxstone weitet Geschäftsaktivitäten in der Deutschschweiz aus

Zürich – Die 2018 in Genf lancierte Plattform Foxstone, deren Ziel die Demokratisierung und Digitalisierung von Immobilieninvestitionen ist, setzt ihren Wachstumskurs fort. Mit der Eröffnung eines Büros in der Deutschschweiz und einem neuen Crowdlending-Projekt über 6,1 Millionen im Kanton St. Gallen baut das Unternehmen seine Geschäftsaktivitäten auf der deutschsprachigen Seite des Röstigrabens weiter aus.

Die Schweizer Plattform für Immobilieninvestitionen Foxstone freut sich über ihr Geschäftswachstum. Seit 2020 hat sich die Zahl der registrierten Nutzer auf 19’000 mehr als verdoppelt und steigt weiter. In den letzten fünf Jahren haben die Mitglieder der Community 35 Immobilien im Miteigentum für über 150 Millionen Schweizer Franken erworben und 15 Projekte mit einem Gesamtvolumen von 35 Millionen mittels Crowdlending finanziert. Beim Crowdlending werden Gelder an einen Bauträger oder Immobilienbesitzer gegen jährliche Zinsen in Schweizer Franken in der Grössenordnung von 5% bis 7% verliehen.

Nach dem Erwerb erster Immobilien im Miteigentum in den Kantonen Solothurn und Bern und der Finanzierung eines mittels Crowdlending finanzierten Projekts in Grenchen (SO), baut Foxstone seine Aktivitäten in der Deutschschweiz mit der Eröffnung seines Zürcher Büros weiter aus. Die Plattform bietet derzeit eine Anlagemöglichkeit in der Deutschschweiz für Privatanleger via Crowdlending an. Es handelt sich dabei um die Refinanzierung eines Portfolios von sieben Wohngebäuden in Wil und Flawil, SG, mit einer Laufzeit von zwei Jahren, einem Gesamtvolumen von über 6 Millionen Schweizer Franken und einem jährlichen Zins von 6%.

Der Gründer und CEO, Dan Amar, kommentiert: «Wir freuen uns über die ersten erfolgreichen Jahre, in denen wir unseren Investoren attraktive Renditen bieten konnten. Die Eröffnung des Büros und der Erwerb von Immobilien sowie die Finanzierung weiterer Projekte in der Deutschschweiz sind Teil unserer Vision, der breiten Öffentlichkeit Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von Immobilieninvestitionen in der gesamten Schweiz zu bieten.» (Foxstone/mc/ps)

Foxstone in Kürze

Foxstone ist ein Spezialist für Immobilien-Crowdfunding und bietet einen direkten und erschwinglichen Zugang zum Schweizer Immobilienmarkt, um Privatanlegern eine lang verschlossene Anlageklasse zugänglich zu machen. Dies geschieht über eine intuitive Plattform, die auf Einfachheit und Transparenz ausgerichtet ist. Anleger können ab 25.000 CHF Miteigentümer eines Renditeobjekts werden und von Mieteinnahmen profitieren oder ab 10.000 CHF über Crowdlending Geld an einen Bauträger oder Immobilienbesitzer verleihen und dafür Zinsen erhalten. Foxstone bietet einen schlüsselfertigen Service, bei dem alles online abgewickelt wird. Von der Auswahl bis zur Verwaltung der Immobilie kümmert sich Foxstone um alle Schritte für die Investoren. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Genf und Zürich und beschäftigt rund 20 Mitarbeiter, die auf Immobilien, Finanzen und Technologie spezialisiert sind.

Mehr Informationen auf www.foxstone.ch