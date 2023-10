Tata Consultancy Services meldet starke Q2-Ergebnisse, angeführt von AI.Cloud Services und europäischen Deals

Zürich – Das indische IT-Beratungsunternehmen Tata Consultancy Services (TCS) hat seine Zahlen für das zweite Quartal bekanntgegeben. Der Umsatz erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr auf währungsbereinigter Basis um 2,8 Prozent auf 7,21 Milliarden US-Dollar. Das Nettoergebnis stieg um 5,6 Prozent auf 1,37 Milliarden US-Dollar. Das Wachstum wurde von den Bereichen Energy, Resources and Utilities (14,8 Prozent), Manufacturing (5,8 Prozent) und Lifesciences & Healthcare (5 Prozent) angetrieben. Darüber hinaus hat der Vorstand einen Aktienrückkauf in Höhe von 2,047 Milliarden US-Dollar zu 49,96 US-Dollar pro Aktie angekündigt.

„Unsere Kunden vertrauen uns weiterhin wichtige neue Technologieinitiativen und grosse Programme zur digitalen Transformation ihrer IT- und Geschäftsmodelle an. Eine starke Dynamik bei Transaktionen sorgte im zweiten Quartal für ein gut gefülltes Auftragsbuch, den bisher zweithöchsten Gesamtvertragswert, der je in einem Quartal erzielt wurde, sowie für eine gute Pipeline“, sagte K Krithivasan, Chief Executive Officer and Managing Director. „Die robuste Nachfrage nach unseren Dienstleistungen, die Bereitschaft unserer Kunden, sich langfristig zu binden, sowie ihr anhaltendes Interesse an Experimenten mit generativer KI und anderen neuen Technologien stärken unser Vertrauen in unsere langfristigen Wachstumsaussichten.“

N Ganapathy Subramaniam, Chief Operating Officer und Executive Director, ergänzte: „Wir setzen weiterhin auf Investitionen in unsere Belegschaft und neue Technologien. Wir verfügen aktuell über einen 100.000 Mitarbeiter starken Pool von Experten für generative KI und Prompt-Ingenieuren, die an Hunderten von Gen-AI-Projekten für unsere Kunden in verschiedenen Branchen arbeiten.»

Dienstleistungen: Das Wachstum im zweiten Quartal des Finanzjahres 2023/2034 wurde in den Servicebereichen von drei Bereichen angeführt: AI.Cloud, der neu gegründeten TCS-Unit für Cloud, Data Science und KI sowie Machine Learning, den digitalen interaktiven Dienstleistungen unter dem Dach von TCS Interactive und dem Bereich IoT & Digital Engineering.

Regionen: Unter den Hauptmärkten war Grossbritannien mit einem Wachstum von 10,7 Prozent führend. Nordamerika legte um 0,1 Prozent zu, Kontinentaleuropa um 1,3 Prozent. In den Schwellenländern wuchs der Mittlere Osten und Afrika um 15,9 Prozent, Lateinamerika um 13,1 Prozent, der asiatisch-pazifische Raum um 4,1 Prozent und Indien um 3,9 Prozent.

Branchen: Massgeblich verantwortlich für das Wachstum im 2. Quartal war die vertikale Branche Energy, Resources and Utilities, die um 14,8 Prozent gewachsen ist sowie Life Science und Healthcare, die um 5 Prozent gewachsen ist. Die Consumer Business Group (CBG) legte um 1 Prozent zu, Kommunikation und Medien um 2,1 Prozent, während die Nachfrage im Bereich BFSI sowie Technologie und Dienstleistungen um 0,5 Prozent und 2,2 Prozent leicht zurückgegangen ist.

Mitarbeiter: TCS beschäftigt 608.985 Mitarbeiter (Stand: 30. September 2023). Die Belegschaft umfasst 152 Nationalitäten. Der Frauenanteil liegt bei 35,8 Prozent. Die Fluktuationsrate bei den IT-Services belief sich für die vergangenen 12 Monate auf 14,9 Prozent.

Patente: Bis zum 30. September 2023 hat das Unternehmen 7.665 Patente angemeldet und 3.153 Patente erteilt bekommen, 218 davon im zweiten Quartal.

Aufträge: Zu den im zweiten Quartal abgeschlossenen Aufträgen gehören unter anderem die folgenden europäischen Partnerschaften:

Für Athora Netherlands, einem niederländischen Lebensversicherungs- und Pensionsanbieter, wird TCS die IT-Infrastruktur für das geschlossene Lebensversicherungsgeschäft transformieren. Ziel der IT-Umstellung ist es, die betriebliche Effizienz zu steigern und das Kundenerlebnis zu verbessern.

GE Healthcare hat TCS als Partner für die digitale Transformation der globalen IT-Funktion des Unternehmens gewählt. Das indische IT-Beratungsunternehmen wird die Entwicklung, Wartung, Rationalisierung und Standardisierung der IT-Anwendungen verwalten. Mithilfe künstlicher Intelligenz und innovativem Software Engineering soll eine schnellere Wertschöpfung, betriebliche Stabilität und Produktivität erreicht werden.

Für das British Council, der internationalen Organisation in Grossbritannien für Bildungschancen und kulturelle Beziehungen, gestaltet TCS die professionelle Dienstleistungsfunktion für die Bereiche Finanzen, Beschaffung, Personalwesen sowie Digital & Technology um. Ziel ist es, Qualität und Effizienz der Dienstleistungen zu optimieren, was letztendlich zu einem verbesserten Kundenerlebnis führen wird.

Die britische Supermarktkette ASDA unterzeichnete eine mehrjährige Partnerschaft mit TCS. Das Programm zur digitalen Transformation wird dabei helfen, ein neues, unternehmensweites IT-Betriebsmodell einzuführen, nachdem das Unternehmen von Walmart getrennt wurde. Cloud-, KI- und Sicherheitslösungen von TCS unterstützen ASDA dabei, die Ausgliederung reibungslos, pünktlich und sicher durchzuführen.

