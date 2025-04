Temenos steigert Gewinn im ersten Quartal

Genf – Der Bankensoftwarehersteller Temenos hat im ersten Quartal Umsatz und Gewinn leicht gesteigert. Das Genfer Unternehmen bestätigt zudem die Prognosen für das laufende Jahr und die mittelfristigen Ziele.

Der Umsatz erhöhte sich in den ersten drei Monaten des Jahres auf 232,2 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg zum Vorjahresquartal um 1 Prozent entsprach, wie Temenos am Dienstagabend mitteilte. Das Verkaufsumfeld sei bis zu den letzten beiden Wochen des Quartals stabil geblieben, zuletzt habe es aber einige Verschiebungen von Geschäftsabschlüssen gegeben, heisst es in der Mitteilung.

Die Erträge für die Software-Subskriptionen sowie Software-as-a-Service (SaaS) bildeten sich dabei um 5 Prozent auf noch 80,2 Millionen Franken zurück. Zu verdanken war der Anstieg des Gesamtumsatzes höheren Erträgen für den Unterhalt (+7 Prozent), während auch die Erträge für Dienstleistungen (-6 Prozent) zurückgingen.

Der Betriebsgewinn (EBIT) lag mit 75,8 Millionen Dollar um 4 Prozent über dem Wert des Vorjahresquartal. Die EBIT-Marge verbesserte sich damit auf 32,6 Prozent nach 31,7 Prozent im Vorjahr. Unter dem Strich resultierte im Startquartal ein Gewinn pro Aktie von 0,81 Dollar nach 0,73 Dollar im Jahr davor.

Mit den Ergebnissen hat die Gruppe die Schätzungen der Analysten beim Umsatz (AWP-Konsens: 238 Mio) nicht ganz getroffen. Dagegen lagen der EBIT (Konsens 73,8 Mio) und Gewinn je Aktie (Konsens 0,79) leicht über den Erwartungen.

Den Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr bestätigt Temenos: Weiterhin erwartet das Unternehmen ein Wachstum des EBIT um mindestens 5 Prozent und des Gewinns je Aktie zwischen 7 und 9 Prozent. Bei den Lizenzeinnahmen für Software (Abos und SaaS) erwartet das Unternehmen einen Anstieg um 5 bis 7 Prozent. Auch die Mittelfrist-Ziele bis 2028 belässt Temenos unverändert. (awp/mc/ps)