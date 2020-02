ti&m breakfast: Digitale Transformation: Sind wir bald da?

Zürich – Die ti&m-Trendstudie zu Versicherungsprodukten und -dienstleistungen in einer zunehmend vernetzten Welt

Die Digitale Transformation mit ihren Auswirkungen auf alle Lebens- und Wirtschaftsbereiche ist wie eine lange Reise: Man fragt sich, ob die Transformation nicht irgendwann einmal abgeschlossen sein sollte und das Ziel erreicht ist.

Es ist jedoch absehbar, dass Geschwindigkeit und Impact dieser Veränderungen in der Zukunft eher noch grösser werden. Versicherungsunternehmen müssen sich auf dieses Tempo vorbereiten.

Neue Technologien erzeugen neue Kundenbedürfnisse,

Die digitale Transformation und ihre Folgen werden auch die Versicherungswelt und unser Leben weiter massiv verändern. Das betrifft nicht nur die IT, eingesetzte Systeme, Industrialisierung von Denkprozessen und damit einhergehende Automation von Abläufen, sondern auch immer stärker die Welt, in der Versicherer als Anbieter von Leistungen und Produkten agieren. Neue Technologien erzeugen neue Kundenbedürfnisse, anderes Verhalten und neue Risiken. Versicherungen müssen darauf mit neuen Produkten und Dienstleistungen reagieren.

Diese Entwicklungen hat ti&m gemeinsam mit den Versicherungsforen Leipzig in der neuen «ti&m Trendstudie Versicherungen» untersucht. In der Studie wurden die wichtigen Trends in den drei Lebenswelten «Gesundheit», «Wohnen» und «Mobilität» erarbeitet, mit Versicherungskunden geprüft und mit Experten aus der Assekuranz diskutiert.

Die Ergebnisse der Studie werden an den ti&m breakfast news vorgestellt. Als Referenten treten zwei der Studienautoren und ein Experte aus der Versicherungspraxis auf. Die Veranstaltung richtet sich an Mitarbeiter von Versicherern aller Sparten und Abteilungen, da der technologische Wandel einen grossen Impact auf die gesamte Wertschöpfungskette der Assekuranz haben wird. (ti&m/mc/hfu)

Agenda

07:45 Uhr Eintreffen: Gipfeli und Kaffee

08:00 Uhr Begrüssung und Einführung : Thomas Wüst, CEO ti&m

: Thomas Wüst, CEO ti&m 08:15 Uhr Digitale Transformation: Sind wir bald da? Dr. Holger Rommel, Head Research & Digital Transformation ti&m

Dr. Holger Rommel, Head Research & Digital Transformation ti&m 08:35 Uhr „Alles schonmal da gewesen“ oder „The future is now“? Tipping Points für Versicherer am Beispiel des Internet of Things. Vincent Wolff-Marting, Leiter Kompetenzteam Digitalisierung und Innovation Versicherungsforen Leipzig

Vincent Wolff-Marting, Leiter Kompetenzteam Digitalisierung und Innovation Versicherungsforen Leipzig 08:55 Uhr „Trends und Innovation aus Sicht eines Gesundheits-, Pflege- und Reisepartners“. Jens Heydenreich, C1SF – Innovation & Digitalisierung Gesundheit / Pflege / Reise Versicherungskammer Bayern

Jens Heydenreich, C1SF – Innovation & Digitalisierung Gesundheit / Pflege / Reise Versicherungskammer Bayern 09:15 Uhr Fragerunde und Diskussion

09:30 Uhr Networking / Austausch mit Speakern

10:00 Uhr Ende ti&m breakfast news

Moderation: Daniel Berger, Executive Consultant Transformation/Insurance ti&m