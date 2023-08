Proman will mit Origin Materials Biotreibstoffe herstellen

Wollerau SZ/West Sacramento – Das Schwyzer Unternehmen Proman will mit dem Methanolproduzenten Origin Materials die Produktion und den weltweiten Vertrieb kohlenstoffarmer Biokraf­t­stoffe erforschen. Origin will dafür Zwischenprodukte aus der Verwertung von Biomasse bereitstellen.

Proman aus Wollerau im Kanton Schwyz und das kalifornische Unternehmen Origin Materials haben eine Partnerschaft zur Erforschung der Produktion und des weltweiten Vertriebs von kohlenstoffarmen Biokraftstoffen unterzeichnet. Dabei wird Proman als ein führender Anbieter von Produkten auf Erdgasbasis und einer der grössten Methanolproduzenten der Welt seine Expertise bei Methanol sowie bei globalen Versand- und Lieferkettenkapazitäten einbringen, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Origin beabsichtigt, mithilfe seiner patentierten Technologieplattform, die den in nachhaltigen Holzresten enthaltenen Kohlenstoff in nützliche Produkte umwandelt, biobasierte Kraftstoffe herzustellen. „Langfristig sehen wir das Potenzial für aus Biomasse gewonnene, kohlenstoffarme Kraftstoffe, die in der Schifffahrt und bei anderen Verkehrsmitteln, in industriellen Anwendungen, bei der Wärme- und Stromerzeugung und vielem mehr eingesetzt werden können“, wird Origins Co-CEO Rich Riley zitiert.

Enormes Potenzial

Der Vorstandsvorsitzende von Proman, David Cassidy, erkennt in Biotreibstoffen ein enormes Potenzial, um Emissionen in den globalen Lieferketten zu senken. „Deshalb freuen wir uns über die Zusammenarbeit mit Origin Materials, das unser Engagement für Innovation und unseren Glauben an das Potenzial von Methanol für eine nachhaltigere Produktion teilt. Durch die Kombination des Produktions-Know-hows und des umfangreichen Vertriebsnetzes von Proman mit der patentierten Technologieplattform von Origin werden wir neue Wege beschreiten, um die Bausteine für eine geringere Umweltbelastung in unserem Alltag zu schaffen.“ (Proman/mc)

Proman

Origin Materials