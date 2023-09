Concept CLA Class – die elektrische Zukunft von Mercedes-Benz

München – Das auf der IAA Mobility 2023 in München enthüllte Concept CLA Class bietet einen seriennahen Ausblick auf die künftige Fahrzeugfamilie für den Einstieg in die Marke Mercedes-Benz. Auf dem Weg in ein neues, elektrisches und digitales Zeitalter repräsentiert es die Vision des Unternehmens, diese wichtige Fahrzeugklasse aufzuwerten – entsprechend der langfristigen Portfoliostrategie.

Konzipiert auf der kommenden Plattform Mercedes-Benz Modular Architecture (MMA) signalisiert die Ästhetik des Exterieurs ikonisches Design und dynamische Fahrleistungen. Der Innenraum konzentriert sich auf das Kundenerlebnis mit einem aussergewöhnlichen Komfort für eine elektrische und digitale Zukunft.

„Das Concept CLA Class ist der Vorreiter für ein völlig neues, rein elektrisches Fahrzeugsegment. Der neue Einstieg in die Welt von Mercedes-Benz wird vier neue Modelle umfassen – ein viertüriges Coupé, einen Shooting Brake und zwei SUVs», erklärt Ola Källenius, Vorsitzender des Vorstands der Mercedes-Benz Group AG

Der Anspruch auf Technologieführerschaft zeigt sich in den Grundlagen der MMA-Plattform wie dem Elektroantrieb der nächsten Generation, der auf eine Reichweite von mehr als 750 Kilometern (WLTP) zielt. Die Mercedes-Benz Modular Architecture (MMA) ist eine primär auf Elektrofahrzeuge ausgerichtete Plattform, die für eine Familie von vier Modellen mit unterschiedlichen Karosserievarianten entwickelt wurde. Die hochflexible Plattform markiert mit ihrer hervorragenden Energieeffizienz den nächsten Schritt in die elektrische Zukunft von Mercedes-Benz. Damit wird sie eine wichtige Rolle im beschleunigten Ausbau der Mercedes-Benz Elektroflotte spielen.

Gleichzeitig bildet das neue Betriebssystem „MB.OS“ die Grundlage für die Benutzeroberfläche und das Benutzererlebnis (UI/UX) über den MBUX Superscreen. Er wurde vom Display des VISION EQXX mit modernsten Echtzeit-Grafiken abgeleitet. Das Concept CLA Class zeichnet sich zudem durch nachhaltige Materialien in seiner gesamten Struktur und im Innenraum aus. Das Spektrum reicht von nahezu CO₂-freiem Stahl und CO₂-reduziertem Aluminium über nachhaltig produzierte und verarbeitete Lederbezüge bis hin zu Zierelementen aus Papier. (mc/pg)

