Flyer entlässt rund 80 Mitarbeitende

Huttwil – Der E-Bike-Hersteller Flyer AG mit Sitz in Huttwil entlässt im Rahmen eines Restrukturierungsprogramm rund 80 Mitarbeitende. Man sichere mit diesem Schritt die langfristige Zukunft des Unternehmens, schreibt Flyer in einer Mitteilung. Am Standort Schweiz wird festgehalten.

Flyer hatte den Stellenabbau am 5. September angekündigt. Heute wurde über die Ergebnisse des durchgeführten Konsultationsverfahrens informiert. Es werden ca. 80 von total 302 Stellen in Huttwil abgebaut. Dies betrifft sowohl die Produktion als auch die Administration. Flyer verfügt über einen Sozialplan und unterstützt die betroffenen Mitarbeitenden bei der beruflichen Neuorientierung.

Flyer schreibt in einer Mitteilung, die aktuell schwierige Marktsituation in der gesamten Fahrradbranche mit einer Marktkorrektur nach der Pandemie betreffe auch die Flyer AG. Flyer habe deshalb ein umfassendes Restrukturierungsprogramm erarbeitet. Die Verantwortlichen sehen darin einen unumgänglichen betriebswirtschaftlichen Schritt, um die wirtschaftlichen Grundlagen und internationale Wettbewerbsfähigkeit der Flyer AG nachhaltig und langfristig zu sichern. Der Verwaltungsrat setze auch in Zukunft auf „Swissness“ mit wesentlichen Teilen der Wertschöpfung in der Schweiz: Der Standort Huttwil bleibe als Sitz für die Flyer AG auch in Zukunft von zentraler Bedeutung. (mc/pg)

Flyer AG