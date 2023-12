Gewinner des Juice-Wettbewerbs: Walliser Familienhotel erhält eine komplette Ladeinfrastruktur

Bachenbülach – Die Juice Technology AG, Herstellerin von Ladestationen und -software, hat mit dem Wettbewerb um eine kostenlose Ladeinfrastruktur den Nerv der Schweiz getroffen. Der Preis für eine komplette Erschliessung von Parkplätzen mit JUICE CHARGER me 3 geht an das Hotel Bärgsunnu in Saas Grund. Zusätzlich erhält die Gemeinde Schmidrued den Sonderpreis «Herzensprojekt».

Die schweizweite Preisausschreibung für mehr Elektrifizierung hat ihre Gewinner gefunden. Die Initiative, die Ende September gestartet wurde, zielte darauf ab, zukunftssichere Ladeinfrastruktur für Elektroautos in Siedlungs- und Gewerbegebieten zu fördern. Aus den zahlreichen Bewerbungen wurde ein Siegesprojekt im Wallis und ein Gewinner der Herzen im Aargau ausgewählt.

Philipp Erni, Chief Marketing Officer bei Juice, zeigt sich hocherfreut: „Es war zu erwarten, dass der Juice-Wettbewerb auf grosses Interesse stossen würde. Dass aber so viele grossartige Bewerbungen eingereicht werden würden, hätten wir nicht gedacht. Umso mehr freuen wir uns, dass nicht nur eines, sondern zwei herausragende Vorhaben ausgewählt wurden.“

Zwei charmante Sieger

Eine interdisziplinäre Jury von Juice bewertete jede Eingabe sorgfältig im Hinblick auf Qualität, Innovation und ihren Beitrag zur lokalen Entwicklung und wählte das Vorhaben aus, das unter mindestens einem Gesichtspunkt herausragte. Das Gewinnprojekt des Hotels Bärgsunnu in Saas Grund erhält als Preis die Erschliessung aller Parkplätze mit dem JUICE CHARGER me 3.

Die kleine Gemeinde Schmidrued im Kanton Aargau erhält den Sonderpreis «Herzensprojekt». Sie hat in ihrer Bewerbung mit Leidenschaft und Überzeugung dargelegt, dass sie trotz begrenzter finanzieller Ressourcen ein starkes Interesse an zukunftsorientierter Mobilität hat. Die Jury honoriert das Engagement der Gemeinde für eine moderne und attraktive E-Mobilitätsinfrastruktur und stiftet der Gemeinde die benötigten Ladestationen.

Ein überzeugender Preis für den Gewinner

Die Siegesprämie ist eine komplett ausgestattete Ladeinfrastruktur bestehend aus smarten JUICE-CHARGER-me-3-Ladestationen mit Lastmanagementsystem inklusive Installation. Die Geräte sind werksseitig komplett vorkonfiguriert und ermöglichen eine „Plug & Play“-Installation. Mit Freischaltung per RFID oder „Plug & Charge“ nach ISO 15118 bieten sie ein hohes Mass an Flexibilität. Sie sind mit einem MID-konformen Stromzähler und dynamischem Lastmanagement ausgestattet, wobei für die nächsten zehn Jahre keinerlei Folgekosten für Backend oder Lastmanagement anfallen. Skalierbar, robust und zukunftssicher liegen die Wallboxen mit ihrer Ausstattung preislich unter dem Marktdurchschnitt. Zudem lassen sie sich sehr günstig mit eigenen Logos oder Corporate Designs versehen.

Juice gratuliert den beiden Gewinnern und freut sich, einen Beitrag zur weiteren Elektrifizierung der Schweiz zu leisten. (Juice/mc/ps)

Der JUICE CHARGER me 3 im Überblick:

smarte 11-kW-Wallbox, kostenlos auf 22 kW aufrüstbar

werksseitig komplett vorkonfiguriert; „Plug & Play“-Installation

Freischaltung per RFID oder Plug & Charge (nach ISO 15118)

intuitive Benutzeroberfläche

Konnektivität via WLAN und Ethernet

dynamisches Lastmanagement für bis zu 250 Einheiten, MID-konformer Stromzähler

optionaler FI/LS-Schutzschalter

Unterstützung von OCPP 1.5 und 1.6 für Anbindung an JUICE EXO oder andere Backends

Kompatibilität mit kommerziellen Ladenetzwerken (u. a. swisscharge, eCarUp und Virta)

CE-konform, nach IP67 vor Wasser und Schmutz geschützt, nach IK10 hochgradig stossresistent, temperaturbeständig (betriebsbereit von -30 °C bis 50 °C)

bedruckbare, austauschbare Frontscheibe für individuelles Design

Mehr Infos finden Sie unter https://juice.world/produkte/juice-charger-me-3/

Mehr Infos finden Sie unter www.juice.world