Hess liefert 248 Elektro-Busse nach Lyon und Genf

Bellach – Der Schweizer Bushersteller Hess verzeichnet eine anhaltend grosse Nachfrage nach seinen E-Bus-Systemen und baut deshalb seine Kapazitäten aus.

Bei den zwei internationalen Ausschreibungen in Lyon und Genf zur Elektrifizierung der jeweiligen Flotten erhielt Hess Zuschlag. Die Firma wird in den kommenden vier Jahren insgesamt 127 elektrisch angetriebene Gelenkbusse nach Frankreich respektive 121 Elektro-Gelenk- und -Doppelgelenkbusse an den Genfersee liefern. Die Verträge beinhalten zudem die Lieferung der Ladeinfrastruktur und Optionen für bis zu 241 weitere Fahrzeuge bis 2030.

Die nachhaltig positive Auftragslage führt dazu, dass die Kapazitäten im solothurnischen Bellach sowie im neuen Werk in Portugal weiter ausgebaut werden. Die Mitarbeiterzahl steigt gruppenweit auf rund 800 Mitarbeitende. Allein in Bellach werden rund 40 zusätzliche Stellen geschaffen, insbesondere in den Gebieten der Diagnostik, Mechanik, Automatik und Softwareentwicklung. Zudem werden bauliche Massnahmen für die Erweiterung und Optimierung der Produktion in den kommenden Monaten umgesetzt. (mc/pg)

HESS