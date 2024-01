Juice auf der REXEL expo 2024

Bachenbülach – Die Juice Technology AG, Herstellerin von Ladestationen und -software, führend bei mobilen Ladestationen für Elektrofahrzeuge, nimmt an der REXEL expo 2024 teil, die vom 24. bis 25. Januar an der Messe Wels in Österreich stattfindet. Die als „Gipfeltreffen der Innovation“ beworbene Veranstaltung bietet auf 13.000 m2 Ausstellungsfläche Platz für über 140 namhafte Qualitätshersteller.

Die REXEL expo, ausgetragen von Österreichs Marktführer im Elektrogrosshandel, ist eine Plattform, auf der die neuesten Produkthighlights vorgestellt werden und Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit bietet, sich mit Expertinnen und Experten vor Ort auszutauschen. Juice präsentiert sich hier als einer der führenden Akteure für zukunftsfähige Ladetechnologie im Bereich „Nachhaltige Lösungen“.

Andreas Mussack, Area Sales Manager Wholesale DACH bei Juice Technology, stellt fest: „Der Markt für Ladestationen fokussiert sich zunehmend auf den Geschäftskundenbereich (B2B). Unser Vorteil ist, dass wir als Komplettanbieter Lösungen haben, die ideal auf unterschiedliche Nutzerbedürfnisse und Anwendungsszenarien von Firmenkunden zugeschnitten sind – von der smarten Wallbox zum Mitnehmen bis hin zu grossen DC-Chargern. Weil uns der Nutzerfokus wichtig ist, ist die perfekt abgestimmte Software Teil des Gesamtpakets.“

Besucherinnen und Besucher sind herzlich eingeladen, den Stand von Juice Technology in der Sektion „Nachhaltige Lösungen“ in Halle 21 an Stand 328 zu besuchen und sich persönlich über das Produktportfolio und die Zukunft der Elektromobilität zu informieren. (Juice/mc/ps)

JUICE WORLD

Mehr Infos finden Sie unter www.juice.world

REXEL expo 2024

Mehr Infos finden Sie unter www.rexelexpo.at