Mit AEW mehr Juice im Aargau und darüber hinaus

Bachenbülach – Die Juice Technology AG, Herstellerin von Ladestationen und -software, führend bei mobilen Ladestationen für Elektrofahrzeuge, kooperiert mit dem Energieversorger AEW und festigt ihre Position auf dem heimischen Markt.

Elektromobilität für alle noch schneller zugänglich machen – die Mission von Juice deckt sich mit jener der AEW Energie AG. Die AEW hat sich als integrierte Energiedienstleisterin einen Namen gemacht und ist auch in der Planung, Erstellung sowie Wartung und Instandhaltung von Ladestationen tätig. Zudem bietet die AEW interessante Contracting-Lösungen an und ist Mitgründerin der Carsharing-Plattform Swiss E-Car. Die Partnerschaft mit Juice ermöglicht es der AEW, ihre bestehenden Dienstleistungen auszubauen und innovative Lösungen im Bereich Elektromobilität anzubieten.

Christoph Erni, Gründer und CEO von Juice, zeigt sich erfreut: „Die Partnerschaft mit der AEW ist ein wichtiger Schritt für beide Unternehmen – besonders im Hinblick auf den Heimmarkt. Unsere JUICE CHARGER me 3 werden in der Schweiz entwickelt und hergestellt, sind zu 100 Prozent normkonform – übrigens immer noch keine Selbstverständlichkeit – und einfach zu installieren. Die schnelle Inbetriebnahme und die geringe Ausfallquote sind wesentliche Vorteile für das Rundum-Sorglos-Angebot der AEW.“

Der JUICE CHARGER me und der JUICE CHARGER me 3 verfügen bereits über ein integriertes Lastmanagement und lassen sich nahtlos in das Backendsystem der AEW einbinden – dafür sorgen standardisierte Schnittstellen und Protokolle. Beide Aspekte waren eine Grundvoraussetzung für den Zuschlag und die Integration der Juice-Ladestationen in das Contracting-Produkt der AEW.

„Die Zusammenarbeit mit Juice ist für uns ein grosser Gewinn. Die Ladestationen der JUICE-CHARGER-me-Reihe bieten nicht nur die technologische Leistungsfähigkeit, die wir für unsere Dienstleistungen benötigen, sondern passen auch bestens zu unserem Anspruch an Nachhaltigkeit und Innovation. Darüber hinaus sind sie auch ästhetisch ansprechend und kompakt,“ erklärt Arian Rohs, Leiter Mobility Solutions bei der AEW.

Die ersten Juice-Ladestationen wurden von der AEW bereits erfolgreich in Betrieb genommen, und die beiden Unternehmen planen, in den kommenden Monaten weitere spannende Projekte im Bereich Elektromobilität zu realisieren. (Juice/mc)

JUICE CHARGER me 3

AEW