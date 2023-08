Repower gründet Tochterunternehmen für Elektromobilität

Poschiavo – Die Repower AG hat unter den Namen PLUG’N ROLL AG eine Tochterfirma für ihr E-Mobility-Angebot gegründet. Repower legt damit die Grundlagen für das weitere, selbstständige Wachstum der Elektromobilitätssparte.

Die neu gegründete PLUG’N ROLL AG ist zu 100% im Besitz von Repower. Die Schaffung einer eigenen Gesellschaft für Elektromobilität bekräftigt das Bestreben von Repower, ihr Wachstum im Bereich der elektrischen Mobilität fortzusetzen und ihre Position als Anbieterin hochwertiger Angebote zu festigen.

Repower engagiert sich seit 2012 im Sektor der Elektromobilität. Seit 2016 sind die Aktivitäten in diesem Bereich unter der Marke PLUG’N ROLL «powered by Repower» gebündelt. Als E-Mobility-Full-Service-Provider bietet PLUG’N ROLL auf dem Schweizer Markt Lösungen im Immobilien- Flotten- und öffentlichen Ladesegment für Geschäftskunden und Endnutzer an. PLUG’N ROLL verfügt über ein Ladenetzwerk in der Schweiz, in dem ausschliesslich mit Ökostrom in «naturemade star»-Qualität geladen werden kann. PLUG’N ROLL bietet seinen Kunden europaweiten Zugang zu über 150’000 Ladepunkten an. (mc/pg)

Repower