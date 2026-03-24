Banque Heritage erreicht CHF 5.8 Milliarden an verwalteten Vermögen

Genf / Basel / Zürich – Die Banque Heritage Group setzt ihr Wachstum fort und bestätigt die Stärke ihres angestrebten Betriebsmodells, das durch einen deutlichen Anstieg des verwalteten Vermögens getragen wird. Dieses beträgt nun CHF 5,8 Milliarden, was einem Plus von 19% gegenüber 2024 entspricht.

Diese Leistung wurde durch Netto-Neugeldzuflüsse von CHF 920 Millionen angetrieben. Das zeigt die Fähigkeit der Gruppe, neue Kundinnen und Kunden – sowohl Privatkunden als auch externe Vermögensverwalter – zu gewinnen, bestehende Beziehungen zu stärken und eine solide Investmentperformance zu liefern.

Angetrieben von diesem kommerziellen Schwung erzielte die Gruppe konsolidierte Nettoerlöse von CHF 80,1 Millionen (+4%). Die Betriebskosten beliefen sich auf CHF 62,5 Millionen (+12%). Das widerspiegelt bedeutende Investitionen, insbesondere in IT und Personal. Dazu kommt die schrittweise Einführung der Family Office-Dienstleistungen, die einen umfassenden und integrierten Ansatz im Vermögensmanagement bieten werden. Diese strukturellen Investitionen sind Teil eines langfristigen Projekts zur Stärkung der Value Proposition und zur Unterstützung des nachhaltigen Wachstums der Gruppe.

„Dieses Wachstum zeigt unsere Fähigkeit, neue Vermögenswerte anzuziehen und bestehende Beziehungen weiterzuentwickeln, getragen von starkem kommerziellem Schwung und Teams, die sich täglich engagiert für unsere Kundinnen und Kunden einsetzen“, kommentierte Marcos Esteve, CEO der Banque Heritage.

Vor dem Hintergrund eines besonders starken Schweizer Frankens und sinkender Zinssätze lag der Betriebsgewinn bei CHF 16,6 Millionen (-4 %), was die Investitionsanstrengungen widerspiegelt.

Die Kapital- und Liquiditätskennzahlen der Gruppe liegen deutlich über den regulatorischen Anforderungen. Die Ertragskraft der Gruppe in Kombination mit einem rigorosen Risikomanagement stützt das Investment Grade Rating Ba1 von Moody’s. (Banque Heritage/mc/ps)

Über Banque Heritage

Die Banque Heritage ist eine Schweizer Privatbankengruppe mit Sitz in Genf, Niederlassungen in Basel, Sion und Zürich sowie einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft in Montevideo, Uruguay. Die Ursprünge der Bank liegen im Rohstoffhandel, in dem die Gründerfamilien zu den globalen Marktführern zählen. Die Bank bietet ein umfassendes Dienstleistungsangebot an, von traditionellem Private Banking und Vermögensverwaltung für ihre Gründerfamilien, Unternehmer und Privatkunden bis hin zu Lösungen für externe Vermögensverwalter, Family Offices und Fondsvertreter.

Für weitere Informationen: www.heritage.ch