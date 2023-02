Credit Suisse beteiligt sich als Lead-Investorin an der Serie-B-Finanzierungsrunde von Taurus

Zürich – Die Credit Suisse hat heute eine strategische Partnerschaft im Bereich digitale Vermögenswerte bekannt gegeben. Die Bank beteiligt sich als Lead–Investorin an der Serie-B-Finanzierungsrunde von Taurus, einem von der FINMA regulierten Anbieter von Digital-Assets-Infrastrukturmit Fokusauf tokenisierte Wertpapiere. Diese Partnerschaft baut auf einer bestehenden Zusammenarbeitauf, bei der die gemeinsame Entwicklung von Anwendungsfällen sowie die Anwendung von Distributed-Ledger-Technologie und Smart-Verträgen im Mittelpunkt stehen.

André Helfenstein, CEO der Credit Suisse (Schweiz) AG, erklärt: «Die strategische Partnerschaft mit Taurus ist ein Eckpfeiler der Digital-Assets-Strategie der Division Swiss Bank mit dem Ziel, die führende Schweizer Bank in diesem Bereich zu werden. Wir setzen weiterhin auf neue und innovative Technologien und planen, dass wir unseren Kundinnen und Kunden im Bereich digitale Vermögenswerte bald mehrere Dienstleistungen anbieten können, sowohl auf Emittenten- als auch auf Anlageseite.»

Lamine Brahimi, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter von Taurus, ergänzt: «Wir sind stolz darauf, so prominente Investoren wie die Credit Suisse willkommen zu heissen und von ihrer Expertise zu profitieren. Dies erlaubt uns, eine der fortschrittlichsten Plattformen der Branche weiterzuentwickeln, die alle Arten von digitalen Vermögenswerten abdeckt, weit über Kryptowährungen hinaus.»

Die heute angekündigte Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt für die Credit Suisse hinsichtlich des Engagements im neu entstehenden Ökosystem digitaler Vermögenswerte. Mit der Nutzung der Taurus-Plattform wird die Credit Suisse befähigt, den entstehenden Digital-Asset-Markt mitzuentwickeln und Marktchancen in unterschiedlichen Geschäftsbereichen zu nutzen. Taurus ist der ideale Partner in diesem Bestreben. Das Unternehmen bietet eine branchenführende und vollständig integrierte, versatile End-to-End-Lösung an. Taurus profitiert vom Schweizer Rechts- und Regulierungsrahmen. Dieser (Rahmen) ermöglicht es, an der Spitze der Innovation zu bleiben.

Für Kundinnen und Kunden der Credit Suisse mit einer Affinität zu digitalen Vermögenswerten eröffnet diese Partnerschaft spannende Chancen über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Diese könnten potenziell auch Lösungen umfassen, die über traditionelle Bankdienstleistungen hinausgehen. Durch die Zusammenarbeit mit interessierten Kundinnen und Kunden, anderen Branchenakteuren sowie mit Aufsichtsbehörden und nationalen Banken strebt die Credit Suisse an, wesentlich zur Entwicklung des Schweizer Digital-Assets-Marktes beizutragen. (Credit Suisse/mc/hfu)

Taurus