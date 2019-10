Switzerland Travel Centre ist offizieller Partner der 2020 IIHF Eishockey-WM

Zürich – Vom 8. bis 24. Mai 2020 ist die Schweiz in Zürich und Lausanne Gastgeberin der 2020 IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft. Der grösste Reiseveranstalter für Ferien in der Schweiz wird für diesen internationalen Grossanlass zum offiziellen Partner im Bereich Unterkunft. Erwartet werden 380’000 Besucher, von denen rund 40% aus dem Ausland stammen. Speziell kreierte Packages ermöglichen den Ticketkauf samt Hotelbuchung. Den Swiss Coupon Pass mit Leistungen und Attraktionen entlang der «Grand Tour of Switzerland» gibt es für Schweiz-Entdecker gratis dazu.

Switzerland Travel Centre und das Organisationskomitee der kommenden 2020 IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft lancierten zusammen eine attraktive Buchungsplattform für Eishockeyfans. Gäste aus der ganzen Welt gelangen dadurch auf eine möglichst einfache und bequeme Art zu Tickets samt Übernachtungsmöglichkeit für den Sportanlass. Rund 40% der erwarteten Gäste sind aus dem Ausland und bleiben erfahrungsgemäss zwei bis vier Nächte in der Schweiz. Aber auch Einheimische werden während der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft vermehrt in der Schweiz Übernachtungen buchen. Über den Aktionsbutton «Ticket & Unterkunft» gelangen Interessierte von der offiziellen Website der IIHF direkt zur Buchungsplattform von Switzerland Travel Centre. Gäste wählen bei der Buchung via Switzerland Travel Centre entweder zwischen Tagestickets, dem Vorrunden-Package (alle Spiele der Vorrunde), dem Finalrunden-Package (alle Spiele der Finalrunden) oder dem Arena-Package (alle Spiele an einem Veranstaltungsort) aus. Für die Übernachtung ist rund um die Austragungsorte der Weltmeisterschaftsspiele gesorgt. Eine Auswahl an Hotels für jeden Geschmack steht auf der Plattform des Schweiz-Experten zur Verfügung.

Mehr Schweiz für Eishockey-Fans

Beim Kauf eines Packages, welches in diversen Variationen zusammengestellt werden kann, erhält jeder Gast kostenlos einen Swiss Coupon Pass dazu. Mit hundert 2 für 1 Angeboten aus Gastronomie, Freizeit und öffentlichem Verkehr kann das Gastgeberland auch ausserhalb der Eishockey-Arena vergünstigt erkundet werden. «Wir wollen den erwarteten 380’000 Besuchern während der 2020 IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft die Möglichkeit geben, beim Kauf des Tickets, gleich noch Reiseangebote zu buchen, um die Schweiz über das Eishockey-Erlebnis hinaus zu entdecken», erklärt Michael Maeder, CEO von Switzerland Travel Centre.

Zusätzlich können alle Fans, die über ein Ticket verfügen, die öffentlichen Verkehrsmittel im Stadtgebiet von Zürich beziehungsweise Lausanne am jeweiligen Spieltag gratis nutzen. Die Mehrkosten für diese lokalen öV-Tickets werden vollumfänglich vom WM-OK übernommen und nicht auf den Ticketpreis aufgeschlagen. Das Zürcher Hallenstadion und die brandneue Lausanne-Arena sind die beiden Austragungsorte der 2020 IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft, Schweiz. 11’200 beziehungsweise 9’200 Zuschauer finden in den zwei Arenen Platz.

Buchungsplattform Ticket & Unterkunft – 2020 IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft, Schweiz

Veranstaltungsort Zürich

Das denkmalgeschützte Hallenstadion wurde ursprünglich 1939 erbaut und 2005 nach einem kompletten Innenumbau wiedereröffnet. Es bietet 11’200 Sitzplätze.

Buchbare Packages inklusive Hotel: Vorrunden-Package, Finalrunden-Package und Arena-Package, Tagestickets

Veranstaltungsort Lausanne

Ein brandneues Stadion in Lausanne wird der zweite Spielort sein. In der 9’500 Zuschauer fassenden Arena werden auch die Olympischen Jugend-Winterspiele 2020 ausgetragen.

Buchbares Package inklusive Hotel: Arena-Package, Tagestickets

Informationen zu den Ticket-Optionen

Arena-Packages: beinhalten alle Spiele eines Veranstaltungsortes (gesamte Vor- & Finalrunde: 34 Spiele in Zürich & 30 Spiele in Lausanne).

Vorrunden-Packages: beinhalten alle Vorrundenspiele eines Veranstaltungsortes (28 Spiele in Zürich).

Finalrunden-Packages: beinhalten die Finalrundenspiele eines Veranstaltungsortes (6 Spiele in Zürich).

Tagestickets: beinhalten alle Spiele am betreffenden Tag in Zürich oder in Lausanne.

Sie verfügen bereits über ein Ticket? Für beide Austragungsorte kann über die „Hotel only“-Option eine Unterkunft hinzugebucht werden.

Informationen & Buchungsplattform

(Switzerland Travel Centre/mc/ps)

Switzerland Travel Centre – Eine geballte Ladung Schweiz

Switzerland Travel Centre ist der offizielle und zugleich grösste Reiseveranstalter für Ferien in der Schweiz – sei es für die Schweizer selbst, internationale Individualkunden oder grosse Reiseanbieter aus aller Welt. Dazu bietet Switzerland Travel Centre das grösste buchbare Angebot zum Ferienland Schweiz an und sorgt damit für einen einfachen Zugang zu über 2’000 Schweizer Hotels, zu erlebnisreichen Bahnprodukten und individuellen Rundreisen. Mit Standorten in Zürich, London, Stuttgart und Hongkong sowie Mitarbeitern in den USA, den Golfstaaten und in Asien, operiert Switzerland Travel Centre global und nahe am Kunden. Im Auftrag von Schweiz Tourismus unterstützt das Contact Center die Reiseinteressenten bei der Planung und Buchung ihrer Schweiz-Ferien – in den Landessprachen Deutsch, Italienisch und Französisch sowie auf Englisch. Switzerland Travel Centre ist eine Tochtergesellschaft von hotelleriesuisse, Schweiz Tourismus, der SBB sowie verschiedener Regionalbahnen und beschäftigt über 120 von der Schweiz begeisterte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Hauptsitz ist in Zürich. CEO ist Michael Maeder.