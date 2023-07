Juice-Power-Event 2023 am Grimsel

Die Juice Technology AG, Herstellerin von Ladestationen und -software, hat am Business-Event zum Thema Wasserkraft und Elektromobilität ein spannendes Themenprogramm geboten.

„Experience the power“ war das Motto des diesjährigen Sommerevents von Juice Power, der am 01.07.2023 auf dem Grimselpass, auf 2.165 m ü. M. stattfand. Die Veranstaltung brachte Branchenexperten, Vordenker und wichtige Interessenvertreter zu einem Gedankenaustausch über Entwicklungen im Bereich der E-Mobilität und die Zukunft der erneuerbaren Energien zusammen.

Hanns Christoph Bauer, Managing Director bei Juice Power und Organisator des diesjährigen Events verweist auf die Relevanz des Veranstaltungsortes für die Elektromobilität, die eng mit der Energieerzeugung verbunden ist: „Nicht zufällig haben wir den Ort des Treffens auf dem Grimsel gewählt, wo der Neubau der Talsperre – eine Jahrhundertbaustelle – die Bedeutung der Wasserkraft als nachhaltige Form der Energiegewinnung und -speicherung symbolisiert.“ Bei einer Führung erhielten die Teilnehmer wertvolle Einblicke in das Potenzial dieser sauberen, erneuerbaren Energiequelle.

Verknüpfung von Energieerzeugung und -konsum

Den Höhepunkt bildete eine aufschlussreiche Keynote des renommierten Futuristen Lars Thomsen, Gründer von future matters und Verwaltungsratsmitglied von Juice. Thomsen erörterte auf eingängige Weise die neuesten Trends in der E-Mobilität, der Zukunft des nachhaltigen Reisens sowie die weltweite Umstellung auf erneuerbare Energien: „Fossile Rohstoffe als Energieträger zu nutzen ist – bildlich gesprochen – so effizient, als würde man von der allerletzten Flasche exquisiten Weins erst drei Viertel wegschütten, bevor man den Rest trinkt. Der Anteil der erneuerbaren Energien wird schon in wenigen Jahren weltweit von 20 auf 80 Prozent anwachsen. Was allein aus Vernunftgründen längst überfällig wäre, wird spätestens aus Kostengründen Wirklichkeit. Denn Sonnen-, Wind- und Wasserkraft werden immer günstiger, und die Primärenergie kommt kostenlos von der Sonne.“

Eines der Hauptthemen des Events war das „Heimladen“ für Flottenkunden und seine Bedeutung für die Gesamtbetriebskosten. Dabei wurden die stationären und portablen Wallboxen JUICE CHARGER me 3 und JUICE BOOSTER 3 air mit ihren spezifischen Anwendungsvorteilen als bedarfsgerechte Lösungen für Unternehmen vorgestellt. Gleichzeitig wurden verschiedene Modelle für die Rückerstattung der geladenen Energie aufgezeigt, die den Teilnehmern innovative Ansätze für die Verwaltung und Optimierung ihrer Ladeinfrastruktur bieten.

Aufladen während des Abladens: Ladelösungen für Nutzfahrzeuge im Fokus

Praktische Ladelösungen für elektrische Nutzfahrzeuge sind ein neues Feld. Gefragt sind hier flexible Möglichkeiten für das Laden im Fahrzeugdepot und während des Ver- oder Abladens an der Laderampe. Für Juice ist dies ein Fokuspunkt, denn es gilt, die Effizienz und Produktivität kommerzieller Elektroflotten zu verbessern.

„Das Be- und Entladen an der Laderampe ist nebst den Staustunden der Effizienzkiller Nummer eins. Künftig soll die Standzeit während des Verladens auch zum Aufladen des Fahrzeugakkus genutzt werden. Das spart auch die Extrafahrt zur Tankstelle“, stellt Christoph Erni, CEO und Gründer von Juice fest und setzt nach: „Die dafür benötigte Ladeinfrastruktur muss gleich robust, flexibel und zuverlässig sein wie ein JUICE BOOSTER.“

Ladeinfrastruktur in Gewerbe- und Wohnimmobilien

Contracting für Wohnanlagen und Bürokomplexe war ein weiteres wichtiges Thema der Veranstaltung. Die Teilnehmer erhielten Einblicke in die Idee hinter diesem innovativen Ansatz und die Vorteile, die er bietet, wie zum Beispiel die Übernahme von Betriebsausgaben (OPEX) anstelle von Investitionsausgaben (CAPEX). Dies gab den Entscheidungsträgern Impulse und Hintergründe für fundierte Entscheidungen zum Energiemanagement in Mehrfamilienhäusern und Bürogebäuden.

Die diesjährige Veranstaltung von Juice Power bot eine Plattform für den Wissensaustausch über aktuelle Trends und für die Vernetzung von Branchen- und Interessensvertretern. Sie eröffnete auch neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit bei der Gestaltung einer nachhaltigeren Mobilität.