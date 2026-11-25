Zürich – Analysten und Ökonomen blicken wieder optimistischer auf den weiteren Konjunkturverlauf in der Schweiz. Im November haben sich die im UBS-CFA-Indikator gemessenen Expertenerwartungen zum Vormonat deutlich verbessert. Gleichzeigen erwarten sie ein Ende SNB-Nullzinsen im nächsten Jahr.

Der UBS-CFA-Indikator stieg gegenüber Oktober um 17,6 auf 2,3 Punkte, wie die Grossbank UBS am Mittwoch mitteilte. Damit liege der Index wieder auf dem Niveau vom September. Insgesamt erwarten mehr Analysten eine Verbesserung als eine Verschlechterung der Konjunktur.

Zugleich werde die aktuelle Konjunkturlage in der Schweiz im November allerdings leicht schwächer eingestuft als noch im Oktober. Allerdings beurteilen immer noch 27 Prozent der Analysten die Lage als gut und nur 5 Prozent als schlecht.

Auch für die anderen Regionen verbessere sich der Konjunkturausblick, hiess es weiter. Insgesamt gingen die Experten aber für die USA und Europa immer noch von einer Konjunktureintrübung aus.

Höhere Inflation trotz sinkendem Erdölpreis

Die Finanzanalysten blicken also wieder zuversichtlicher auf die Konjunktur, rechnen gleichzeitig aber vermehrt mit einer steigenden Teuerung – dies trotz eines geringeren Drucks von den Erdölpreisen. Mittlerweile gingen 60 Prozent der Befragten davon aus, dass der Erdölpreis in den kommenden sechs Monaten sinkt, nach 50 Prozent im Vormonat.

Der verbesserte Konjunkturausblick dürfte die etwas nachlassenden Inflationserwartungen überlagern, ordnet die UBS ein. Vor allem in der kurzen Frist rechnen 64 Prozent der Analysten mit höheren Zinsen.

SNB-Zinserhöhung wahrscheinlicher

Die Erwartungen an die Geldpolitik der SNB haben sich unterdessen in den vergangenen Monaten deutlich verschoben. Im August hatten die Finanzanalysten die Wahrscheinlichkeit, dass die SNB ihren Leitzins im Dezember bei null Prozent belässt, noch auf rund 80 Prozent veranschlagt.

Mittlerweile sind es nur noch 62 Prozent. Einem ersten Zinsschritt noch Ende 2026 messen sie inzwischen eine Wahrscheinlichkeit von 33 Prozent bei.

Auch mit Blick auf das kommende Jahr rechnen die Analysten vermehrt mit steigenden Leitzinsen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die SNB im Juni 2027 noch immer an ihrer Nullzinspolitik festhält, wird mittlerweile auf lediglich 33 Prozent geschätzt, nach 60 Prozent im August.

Über das Tempo einer möglichen geldpolitischen Straffung herrscht allerdings noch grosse Unsicherheit. So halten die Befragten bis zur SNB-Lagebeurteilung im September 2027 keinen, einen oder zwei Zinsschritte für etwa gleich wahrscheinlich.

Die Umfrage wurde zwischen dem 12. und dem 18. November durchgeführt, wobei sich 44 Experten daran beteiligten. (awp/mc/ps)