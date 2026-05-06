Logitech im Schlussquartal mit klar höherem Ergebnis

Lausanne – Der Computerzubehörhersteller Logitech hat auch im Schlussquartal deutlich mehr verdient. Damit steht für das Gesamtjahr 2025/26 ein klares Wachstum sowohl bei Umsatz als auch beim Gewinn. Und auch künftig will das Unternehmen weiter wachsen.

Im vierten Quartal 2025/26 stieg der Umsatz um 7 Prozent auf 1,09 Milliarden US-Dollar, wie das Unternehmen am Dienstagabend nach Börsenschluss mitteilte. Zu konstanten Währungen ergab sich noch ein Plus von 3 Prozent.

Die um Kosten für Übernahmen und Restrukturierungen bereinigte Bruttogewinnmarge (Non-GAAP) lag mit 44,8 Prozent über den 43,5 Prozent des Vorjahres. Und auch das passende operative Ergebnis (EBIT, Non-GAAP) kletterte um fast ein Viertel auf 166,6 Millionen Dollar. Unter dem Strich erzielte Logitech im Schlussquartal einen Reingewinn (Non-GAAP) in Höhe von 165,7 Millionen und damit 18,6 Prozent mehr als im Vorjahr.

Damit hat das Unternehmen die Erwartungen der Analysten in allen Kennziffern übertroffen und besonders beim Gewinn und der Bruttomarge positiv überrascht.

Klares Jahresplus

Auch mit Blick auf das Gesamtjahr legte Logitech klar zu. So stieg der Umsatz in US-Dollar um 6 Prozent auf 4,84 Milliarden Dollar, der Non-GAAP-EBIT kletterte um 18 Prozent auf 911 Millionen und der Gewinn erreichte mit 856,4 Millionen 15,7 Prozent mehr. Die Bruttomarge (Non-GAAP) lag mit 43,6 Prozent auf dem höchsten Niveau abseits der Höhepunkte zu Zeiten der Pandemie.

«Dieses starke Jahresergebnis zeigt, dass unsere Strategie funktioniert», lässt sich CEO Hanneke Faber zitieren. Das Jahr sei mit einem starken vierten Quartal abgeschlossen worden, in dem die Region Americas zu einem soliden Wachstum angeführt von den USA und das Gaming-Geschäft zu einem beschleunigten Wachstum zurückgefunden habe.

Ausblick zuversichtlich

Auch wenn das Umfeld volatil bleibe, sei Logitech bereits mit gutem Momentum in das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres gestartet, heisst es weiter. Für das erste Jahresviertel nimmt sich Logitech entsprechend ein Umsatzwachstum in US-Dollar von 4 bis 6 Prozent auf 1190 bis 1215 Millionen Dollar vor. Der Non-GAAP EBIT soll zwischen 195 und 215 Millionen Dollar liegen. Für das gesamte Geschäftsjahr macht Logitech wie üblich keine Angaben.

Künftig werde auch Logitech den Fokus verstärkt auf die «rasanten» Fortschritte im Bereich Künstlicher Intelligenz (KI) legen. «Dies ist für uns eine einzigartige Gelegenheit, innovativ zu sein und in die Zukunft zu investieren», so Faber abschliessend. (awp/mc/pg)