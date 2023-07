DKSH mit mehr Gewinn im ersten Halbjahr

Zürich – Der Zürcher DKSH-Konzern ist im ersten Semester 2023 gewachsen und hat unter dem Strich auch mehr Gewinn erzielt. Für die weitere Entwicklung hält das Unternehmen an seinem Ausblick fest.

Konkret nahm der Umsatz um 0,5 Prozent auf 5,6 Milliarden zu. Ohne Wechselkurseffekte, Verkäufe und Übernahmen – also organisch – erhöhten sich die Verkäufe um 4,3 Prozent, wie die auf Marktexpansionsdienstleistungen vor allem in Asien spezialisierte Gesellschaft am Dienstag mitteilte. Akquisitionen trugen 2,9 Prozent bei. Durch die starke Aufwertung des Frankens kam es allerdings zu Gegenwind.

Der Betriebsgewinn (Core EBIT) legte etwas deutlicher zu und zwar um 6,1 Prozent auf 162,6 Millionen Franken. Unter dem Strich blieb mit 106,4 Millionen ein um 1,1 Prozent höherer Gewinn nach Steuern.

Mit den Resultaten hat DKSH die Erwartungen der Analysten (AWP-Konsens) beim Umsatz zwar knapp verfehlt, ansonsten aber insbesondere beim Gewinn übertroffen.

In drei von vier Sparten erreichte die Gesellschaft ein Umsatzwachstum. Die Geschäftseinheit Consumer Goods erzielte hingegen erneut einen Umsatz leicht unter Vorjahr in Franken. Ansonsten hielt sich der Bereich Healthcare stabil, Performance Materials legten moderat zu und die kleinste Einheit Technology zeigte deutliches Wachstum.

Für die weitere Entwicklung hält DKSH am Ausblick fest. Es werde 2023 ein Umsatzwachstum über dem BIP-Wachstum angestrebt, heisst es. Der Core EBIT soll über dem Vorjahr liegen. Zudem zeigt sich das Unternehmen für das langfristige Potenzial Asiens weiterhin zuversichtlich und es sieht sich als gut positioniert an. (awp/mc/hfu)