4QT erhält 1,9 Mio Franken für Beschleunigung der Elektrifizierung der Bauindustrie und des Schwermaschinenbaus

Zürich – Die 4QT Holding AG gab den Abschluss einer Pre-Seed-Finanzierung in Höhe von 1,9 Millionen CHF bekannt. Unter der Führung von Unruly Capital und anderen zukunftsorientierten Investoren wird dieses Kapital für die erste kommerzielle Präsentation der klimaneutralen Antriebssysteme für Bau- und Schwermaschinen verwendet.

«Die Schwermaschinenindustrie, die wesentlich zu den weltweiten CO2-Emissionen beiträgt, befindet sich an einem entscheidenden Punkt. Der effiziente Elektrifizierungsansatz von 4QT bietet sowohl Umweltvorteile als auch einen strategischen Vorteil in diesem sich entwickelnden Sektor. Im Einklang mit dem entscheidenden Jahrzehnt des Klimaschutzes, das auf der COP28 unterstrichen wurde, nutzt der Ansatz von 4QT die betriebliche Effizienz und die wirtschaftlichen Vorteile als entscheidende Triebkräfte für die Erreichung erheblicher Emissionsreduzierungen. Diese Verpflichtung steht im Einklang mit dem vom Weltklimarat der Vereinten Nationen festgelegten Ziel einer 43-prozentigen Emissionsreduzierung bis 2030 und positioniert 4QT an der Spitze der technologischen Innovation im Schwermaschinensektor, um einen bedeutenden Beitrag zu den globalen Bemühungen gegen den Klimawandel zu leisten.

4QT hat sich einer Vision verschrieben, in der fortschrittliche elektrische Antriebstechnologie sowohl ökologische Nachhaltigkeit als auch wirtschaftliche Effizienz vorantreibt und die Bedürfnisse unserer Industriepartner erfüllt», sagte Marc M. Vetter, technischer Mitbegründer und CEO von 4QT.

«Die Elektrifizierung, die einst als Herausforderung für schwere Maschinen galt, wird nun zu einer greifbaren Realität. Die frühzeitigen Erkenntnisse und Maßnahmen von 4QT haben das Unternehmen als umsichtigen Akteur in diesem Bereich positioniert. Wir schliessen uns ihrer Vision einer nachhaltigeren und gleichzeitig wirtschaftlich tragfähigen Zukunft an», sagte Stefano Bernardi, Managing Partner bei Unruly Capital. (4QT/mc/hfu)