Carvolution sichert sich frisches Kapital von der ZGKB

Bannwil – Das Jungunternehmen Carvolutionhat mit der Zuger Kantonalbank eine Finanzierungslinie von 24 Millionen Schweizer Franken vereinbart. Diese Fazilität markiert einen bedeutenden Meilenstein für die Marktführerin im Bereich Auto-Abos.

“Die zusätzlichen Mittel ermöglichen den Ausbau unserer modernen Fahrzeugflotte und damit weiteres Wachstum in unserem Kerngeschäft. Wir freuen uns, mit der Zuger Kantonalbank eine kompetente Partnerin an unserer Seite zu haben, die unsere Vision teilt und ebenfalls auf eine langfristige Partnerschaft setzt,” sagt Olivier Kofler, Mitgründer und CEO von Carvolution.

Theo Aeschlimann, Firmenkundenberater und Martin Neuhaus, Leiter Firmenkundenberatung bei der Zuger Kantonalbank sind vom Geschäftsmodell und der operativen Führung des Unternehmens überzeugt: “Alternativen zum Autokauf und Leasing gewinnen immer mehr an Bedeutung. Das Auto-Abo-Konzept von Carvolution hat sich in den letzten Jahren bewährt und bietet weiteres Wachstumspotenzial. Wir freuen uns auf eine enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit“.

Wie die Zuger Kantonalbank investiert auch Carvolution zukunftsgerichtet in sein Geschäftsmodell und nimmt das Thema Klimaschutz ernst. Mit Möglichkeiten zur CO2-Kompensation und einer grossen Auswahl an Elektrofahrzeugen orientiert sich das Angebot an einem zunehmenden Kundenbedürfnis.

Die Finanzierungslösung durch die Zuger Kantonalbank ist ein starkes Signal gegenüber der Startup Community und unterstreicht den Anspruch des führenden Finanzinstituts in der Wirtschaftsregion Zug, sich noch stärker als Finanzdienstleisterin für Unternehmen und ihre Eigentümerschaft zu positionieren. (Carvolution/mc/pg)