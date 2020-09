Carvolutions Auto-Abos neu in ausgewählten mobilezone Stores erhältlich

Bannwil – Carvolution, das Startup aus dem Bernischen Bannwil, kooperiert mit dem unabhängigen Telekommunikationsspezialisten und Abo-Anbieter der Schweiz, mobilezone. Carvolution hat mit dem Auto-Abo bereits zahlreichen Kundinnen und Kunden zu einem neuen, preiswerten Auto verholfen und ist ab sofort auch über die digitale Grenze hinaus in ausgewählten mobilezone Shops erhältlich.

Carvolution gewinnt gegenüber dem Autokauf und dem Leasing laufend an Beliebtheit. Dabei wird die Zielgruppe immer vielfältiger, weshalb sich Carvolution dazu entschied, den Schritt in die physische Welt zu machen. mobilezone ist dafür ein geeigneter Kooperationspartner, der den Kundinnen und Kunden ein angenehmes Kundenerlebnis im Shop bietet. In ausgewählten mobilezone Stores wird das eigene Auto im Abo den Kundinnen und Kunden näher gebracht, erklärt und verkauft.

Das Auto-Abo ist in aller Munde

Kundinnen und Kunden können mit ihrem Auto von Carvolution so flexibel unterwegs sein, wie sie möchten. Carvolution bietet mit dem Angebot des Auto-Abos viel Flexibilität in Bezug auf die Dauer des Abos, das Kilometerpaket oder das Auto selbst. Nun ist auch die Wahl des Ortes flexibel, wo Kundinnen und Kunden das Auto-Abo abschliessen möchten. Sei dies online oder offline. Die Zielgruppe wird immer diverser. Für einige ist es wichtig, sich auch in der sogenannten offline Welt bewegen zu können. Deshalb können sie sich nun auch in ausgewählten mobilezone Shops beraten lassen. Das Abo kann dabei auch direkt vor Ort abgeschlossen werden.

Das gute Kundenerlebnis, das die Kundinnen und Kunden online erleben, erfahren sie nun auch über die digitale Grenze hinweg in ausgewählten mobilezone Shops.

Über die Kooperation

Der Slogan von mobilezone “better be clever” passt zu Carvolution. Denn Carvolution verkörpert die clevere Art, ein eigenes Auto zu haben. Daher sieht Carvolution in mobilezone den idealen Kooperationspartner. Die Stores sind modern eingerichtet und das Verkaufsteam berät die Kundinnen und Kunden kompetent.

CEO von Carvolution, Olivier Kofler, sagt «mobilezone ist der ideale Kooperationspartner. Die grosse Erfahrung im Verkauf auch abseits der digitalen Welt verspricht ein grosser Erfolg für Carvolution und das Auto-Abo zu werden. Durch das erweiterte Kundenerlebnis kann sich Carvolution weiterentwickeln.»

Und Roger Wassmer, CEO mobilezone Schweiz und Österreich, ergänzt: «Mit mobilezone und Carvolution treffen zwei innovative Unternehmen aufeinander, die sich perfekt ergänzen: Carvolution bietet mit dem Auto-Abo ein Angebot am Puls der Zeit und wir stellen die nötige Infrastruktur sowie das fundierte Knowhow unseres Verkaufspersonals für Kundinnen und Kunden zur Verfügung, die von einer persönlichen Beratung profitieren möchten.» (Carvolution/mc/ps)