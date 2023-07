d.velop schliesst im Rahmen seiner Platform Ausweitung Partnerschaft mit Parashift

Über d.velop

Die d.velop-Gruppe mit Hauptstandorten in Gescher, Meppen und Kiel entwickelt und vermarktet Standard-Software zur durchgängigen Digitalisierung von dokumentenbezogenen Geschäftsprozessen und bietet diese zur SaaS-, On-Premises- und Hybrid-Nutzung an. Das Produktportfolio reicht vom Compliance-fähigen Dokumenten-Repository bzw. Archiv und digitalen Akten über die interne Kollaboration bis zur externen Zusammenarbeit über Organisationsgrenzen hinaus. Die d.velop-Plattform bietet Kunden unterschiedlichster Branchen, Regionen und Unternehmensgrößen sowie App-Buildern die Möglichkeit, ein exponentiell wachsendes App-Portfolio mit einer Vielzahl von Branchenlösungen und Integrationen auf Knopfdruck zu nutzen. Das international agierende Netzwerk aus rund 400 Partnern macht d.velop-Plattform-Produkte und exzellenten Service weltweit verfügbar. Produkte von d.velop sind aktuell bei mehr als 13.350 Geschäftskunden mit über 3,25 Millionen Anwender:innen im täglichen Einsatz. Im Geschäftsjahr 2022 konnte d.velop rund 100 Millionen Euro Umsatz generieren und allein den Cloud-Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 120 Prozent steigern. www.d-velop.de



Über Parashift

Die 2018 gegründete Parashift AG ist ein Deep-Tech-Unternehmen, das sich auf die Autonomisierung der Dokumentenextraktion durch maschinelles Lernen konzentriert. Parashift ist in der Nähe von Basel in der Schweiz ansässig und beschäftigt rund 40 Mitarbeiter in den Bereichen maschinelles Lernen, Technik und Entwicklung. Forbes hat Parashift als eines der 30 vielversprechendsten KI-Startups in Europa bezeichnet. www.parashift.io