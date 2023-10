findependent expandiert in die Romandie

Aarau – Das Schweizer Startup bietet seine Anlage App ab sofort auch in Französisch an. Der Markteintritt in die Romandie erfolgt gut 2 Jahre nach der erfolgreichen Lancierung in der Deutschschweiz. Komplettiert wird der jüngste Expansionsschritt mit einer Version in englischer Sprache. Das Fintech verspricht sich mit der geografischen und sprachlichen Ausdehnung ein noch stärkeres Kundenwachstum.

Seit dem im Februar 2021 erfolgten Markteintritt in der Deutschschweiz haben bereits über 7000 Kunden und Kundinnen ihre Ersparnisse mit der findependent Anlage App investiert. «Dieses zügige Wachstum freut uns ausserordentlich und bestätigt gleichzeitig, dass unsere App ein klares Bedürfnis deckt», erklärt Matthias Bryner, Gründer und CEO von findependent.

«Wir hatten von Anfang an auch die Romandie sowie die englischsprachigen Einwohner:innen unseres Landes im Blick», erinnert sich Bryner. Als Startup mit limitierten finanziellen und personellen Ressourcen ist es allerdings wichtig, Schritt für Schritt vorzugehen. Über die vergangenen Quartale wurde daher zuerst die Webseite in die Mehrsprachigkeit überführt und der digitale Registrierungsprozess übersetzt. «Bereits heute stammen 3% unserer Kundschaft aus der Westschweiz. Und das ganz ohne bezahlte Marketingaktivitäten in diesem Landesteil», erläutert Bryner. Längerfristig peilt findependent an, dass jede:r fünfte Kund:in aus dem französischsprachigen Landesteil stammt. «Unser attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis, Transparenz bei den Gebühren und unsere Kommunikation auf Augenhöhe wird auch in der Romandie auf Anklang stossen», zeigt sich Bryner überzeugt.

Mit der englischsprachigen Version spricht findependent die Expat-Community in der Schweiz an. Besonders im angelsächsischen Raum, wo Anlegende häufig nicht mit einer Hausbank verbunden sind, werden Investment Apps bereits sehr häufig für die Geldanlage genutzt. Daher ist hierzulande mit einem gesunden Kundenwachstum zu rechnen.

Anlage Apps sind wesentlich mehr als nur eine Spielerei für digital affine Millennials. Tatsächlich liegt das Durchschnittsalter der Nutzer:innen der findependent App bei 40 Jahren, jede:r fünfte ist gar älter als 50. Eine Anlage-App als digitaler Helfer für die Vermögensanlage etabliert sich mehr und mehr zu einer echten Alternative zu klassischen und überteuerten Bankangeboten. Die Kund:innen profitieren von den signifikanten Gebührenvorteilen und schätzen den Komfort und die Einfachheit der Anlagelösungen. (findependent/mc/ps)