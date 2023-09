Johannes Pitterle ist neuer CEO der Madaster Services Switzerland AG

Zürich – Madaster Schweiz gibt die Ernennung von Johannes Pitterle zum neuen Geschäftsführer bekannt. Der Bauingenieur verfügt über breite Erfahrung im Bereich Projekt- und Lean-Management aus Tätigkeiten bei Implenia und Drees & Sommer und war zuletzt leitender Partner bei dem Beratungsunternehmen refine schweiz AG. Gemeinsam mit Marco Sutter und Sidney Frey vertritt er seit August 2023 Madaster Services Switzerland.

«Ich freue mich darauf, mich in die öffentliche Debatte über CO2, ESG und Kreislaufwirtschaft einzubringen. Allem voran möchte ich aber das Verständnis für den Mehrwert der Dokumentation und Registrierung von Gebäuden und Infrastrukturen in der Schweiz fördern. Nur so können wir ressourcenschonend agieren und einen Beitrag zur Dekarbonisierung des Schweizer Immobilienparks leisten – die Madaster-Plattform ist dafür ein ideales Tool», sagt Johannes Pitterle.

Pablo van den Bosch, Präsident des Verwaltungsrats von Madaster Services Switzerland, ergänzt: «Der CO2-Impact über die gesamte Lebensdauer eines Gebäudes, Materialpässe sowie Standards und Lösungen für Immobiliendaten sind die aktuellen Kernthemen der Immobilien- und Baubranche. Ich freue mich, dass Johannes Pitterle als neuer Geschäftsführer unser Schweizer Team mit viel Tatkraft und Unternehmergeist verstärkt. Sein Hintergrund als Ingenieur, seine internationale Erfahrung und seine starke Verankerung in der Schweizer Bau- und Immobilienbranche sind ideale Voraussetzungen, um Madaster weiterzuentwickeln und die Branche dabei zu unterstützen, wettbewerbsfähig und qualitativ hochwertig in Bezug auf C02-Reduktion und zirkulärem Wirtschaften zu werden.»

Veränderung der Zusammensetzung des Verwaltungsrats

Seit der Gründung der Madaster Services Schweiz AG war der Ex-SwissRe Manager Rolf Krummenacher Präsident des Verwaltungsrats. Mit seiner reichen Erfahrung und seinem umfangreichen Wissen über den Schweizer Markt legte er den Grundstein für die ordnungsgemässe Führung der Organisation. Jetzt, da die neue Organisation etabliert ist, übergab er die Verantwortung an Pablo van den Bosch, Direktor Madaster International. Dieser soll die internationale Vernetzung der Madaster Services Switzerland AG weiter ausbauen.

Neu im Verwaltungsrat ist Prof. Jürgen M. Volm, der in der Vergangenheit als Geschäftsführer und Partner bei Drees & Sommer und pom+ tätig war. Er ist Gründer und CEO des Beratungsunternehmens Vellows AG. Marloes Fischer, ExCEO von Madaster und Gründerin und CEO Circular Hub und Tobias Achermann setzen ihre Mitgliedschaft im Verwaltungsrat fort. (Madaster/mc/ps)

Über Madaster

Madaster ist das Online-Register für Materialien, Komponenten und Produkte in der gebauten Umgebung. Diese innovative Inventarisierung von Materialien mittels Materialpässen ermöglicht Immobilieneigentümern und ihren Dienstleistern eine grundlegende Transparenz und fördert so die zirkuläre Organisation von Bau, Management, Renovation und Rückbau von Gebäuden sowie die Wiederverwendung von Ressourcen. Ziel von Madaster ist die Förderung der Kreislaufwirtschaft im Bau- und Immobiliensektor in der Schweiz. Die Plattform wird von Madaster Services Switzerland AG mit Sitz in Zürich vermarket.