Kyan Health, DePoly und Lumvin gewinnen den Swiss Economic Award 2025

Interlaken – Die diesjährigen Gewinner des renommierten Swiss Economic Award stehen fest: Kyan Health, DePoly und Lumvin wurden für ihre herausragenden unternehmerischen Leistungen in ihren jeweiligen Kategorien ausgezeichnet.

Jedes Jahr am Swiss Economic Forum präsentieren neun Finalisten ihre Geschäftsideen vor einer hochkarätigen Jury und einflussreichen Persönlichkeiten aus der Schweizer Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Der Swiss Economic Award würdigt innovative Jungunternehmen in den Kategorien «Dienstleistung», «Deeptech/Life Science» und «Produktion/Gewerbe».

Die Gewinner 2025 im Überblick:

Kyan Health AG (Kategorie Dienstleistung)

Kyan Health bietet eine digitale Plattform zur Förderung der mentalen Gesundheit in Unternehmen. Mit massgeschneiderten Coaching-Angeboten, digitalen Therapien und präventiven Massnahmen setzt das Start-up neue Massstäbe im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung. Kyan Health unterstützt Firmen dabei, die mentale Fitness ihrer Mitarbeitenden zu stärken und nachhaltig zu fördern.

DePoly AG (Kategorie Deeptech/Life Science)

DePoly hat eine bahnbrechende Technologie zur Wiederverwertung von Kunststoffabfällen entwickelt. Das Verfahren ermöglicht es, gemischte Plastikabfälle effizient in ihre ursprünglichen Bestandteile zu zerlegen und hochwertige Rohstoffe zurückzugewinnen. Damit leistet DePoly einen wertvollen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft und bietet eine nachhaltige Lösung zur Reduktion von Plastikmüll.

Lumvin AG (Kategorie Produktion/Gewerbe)

Lumvin modernisiert bestehende Systeme mit Retrofit-Technologie und spart so bis zu 80% Energie. Komponenten werden in der Schweiz gefertigt, oft in Zusammenarbeit mit Lehrlingswerkstätten. Dank intelligenter Steuerung lässt sich die Beleuchtung effizient steuern. Die Produkte finden in verschiedenen industriellen und gewerblichen Anwendungen Einsatz und setzen neue Massstäbe im Bereich Lichtmanagement. (pd/mc/pg)