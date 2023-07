Loanboox verdoppelt Umsatz im ersten Halbjahr: Hohe Dynamik in den neuen Segmenten Immobilienfinanzierung und SaaS

Zürich – Loanboox schliesst das erste Halbjahr 2023 erfolgreich ab und konnte in den Geschäftsbereichen Kommunalfinanzierungen, Immobilienfinanzierungen und Software-as-a-Service (SaaS) ein erfreuliches Wachstum verzeichnen. Insgesamt wurden in den ersten sechs Monaten über Loanboox Finanzierungen in Höhe von CHF 2 Milliarden abgeschlossen. Das Fintech verdoppelt damit den Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Im Geschäftsbereich Kommunalfinanzierungen, mit dem Loanboox vor mehr als sechs Jahren gestartet ist, konnte die marktführende Position in der Schweiz weiter ausgebaut werden. Der Bedarf auf der Kreditnehmerseite, kompetitive Finanzierungskonditionen zu erhalten, ist hoch und nimmt aufgrund des volatilen Zinsumfeldes weiter zu.

Hohe Wachstumsdynamik im Bereich Immobilienfinanzierungen

Insbesondere der Geschäftsbereich Real Estate, in dem Loanboox seit etwas mehr als einem Jahr tätig ist, wuchs kräftig und trägt bereits rund 40 Prozent zum Umsatz bei: In einem herausfordernden Marktumfeld mit steigenden Zinsen konnten im ersten Halbjahr 2023 Transaktionen mit einem Volumen von über CHF 160 Millionen abgeschlossen werden. Diese Transaktionen führen beim Kapitalgeber zu deutlichen Effizienzgewinnen und beim Kreditnehmer zu signifikanten Zinsersparnissen. Zu den Kunden von Loanboox gehören Immobiliengesellschaften, wie beispielsweise die an der Schweizer Börse SIX kotierte Ina Invest AG, sowie Immobilienfonds und Wohnbaugenossenschaften.

SaaS: Loanboox baut Finanzierungstool weiter aus

Seit Anfang 2022 ist Loanboox auch im Bereich Software-as-a-Service tätig und bietet Kunden White Label-Lösungen an, die eine effiziente Fremdkapitalbeschaffung und -verwaltung ermöglichen. Die Software wurde 2023 um wesentliche Features erweitert und enthält neue Tools für die Portfolioverwaltung, Szenarioanalyse sowie die Überwachung von Covenants. In den vergangenen Monaten haben sich bereits verschiedene Unternehmen für die Nutzung der Software entschieden, zum Beispiel die Refolio Real Estate AG:

«Mit der Software verwalten wir alle Aspekte unserer Immobilienfinanzierungen zentral. Sie unterstützt uns bei datenbasierten Entscheiden und Prognosen ebenso wie bei der Berichterstattung und Nachvollziehbarkeit. Excel-Listen gehören definitiv der Vergangenheit an», erklärt Nicola Haas, CEO Refolio Real Estate AG.

Neues Führungsteam übernimmt

Urs Meier, bereits Mitglied der Geschäftsleitung, wird neuer CEO von Loanboox. Er übernimmt damit die Aufgaben von Philippe Cayrol, der per Ende Juli auf eigenen Wunsch ausscheidet und nach rund drei Jahren im Unternehmen eine neue Herausforderung annehmen wird. Neben Urs Meier komplettieren Dario Zogg (Chief Technology Officer) und Dominique Hügli (Chief Product Officer) die Geschäftsleitung.

Im Verwaltungsrat wird Dr. Felix R. Ehrat neu das Präsidium übernehmen. Er gehört dem Gremium seit 2020 an.

«Loanboox ist eines der bekanntesten Fintechs der Schweiz und hat im Bereich Marketplace Lending die Digitalisierung erfolgreich vorangetrieben. Ich freue mich, als Verwaltungsratspräsident nun die weitere Entwicklung des Unternehmens aktiv mitzugestalten und wünsche der neuen Geschäftsleitung viel Erfolg. Der gesamte Verwaltungsrat dankt Philippe Cayrol für seine wertvollen Beiträge und wünscht ihm auf seinem weiteren Weg alles Gute», sagt Felix R. Ehrat.

Felix R. Ehrat war langjähriger Senior Partner der Anwaltskanzlei Bär & Karrer sowie Mitglied der Geschäftsleitung und General Counsel der Novartis. Im Rahmen seiner beruflichen Laufbahn sammelte er umfangreiche Erfahrungen im Finanzdienstleistungsbereich als Präsident und Mitglied des Verwaltungsrates mehrerer Banken.

Stefan Mühlemann, der Gründer von Loanboox, gibt sein Amt als Präsident aus gesundheitlichen Gründen ab, bleibt aber Mitglied des Verwaltungsrates. Komplettiert wird das Gremium durch Oliver Lang, der dem Verwaltungsrat seit 2022 angehört. (Loanboox/mc/hfu)

