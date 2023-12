Swisspreneur Syndicate überschreitet Grenze von 1 Mio Franken an investiertem Kapital

Zürich – Das Swisspreneur Syndicate hat offiziell die Grenze von 1 Mio Franken an investiertem Kapital überschritten und in nur 1.5 Jahren ein Portfolio von über 20 Startups aufgebaut. Mit über 700 Investoren ist es derzeit ausserdem einer der grössten Business Angel Clubs der Schweiz.

Das Syndikat begann im Sommer 2021 mit einer einfachen Idee, die in einer Dachbar in Lissabon geteilt wurde. Das Swisspreneur-Team wollte in Startups aus seinem eigenen Netzwerk investieren, beabsichtigte jedoch das Investitions-Risiko auf mehrere kleine Investments zu verteilen. Doppelt motiviert wurden sie durch Freunde und Bekannte, die sich in der Vergangenheit erkundigt hatten, wie man in die im wöchentlichen Podcast vorgestellten Startups investieren kann. So entstand das Swisspreneur Syndicate, das den Mitgliedern die Möglichkeit bietet, bereits ab CHF 5.000 zu investieren und einzig eine Performancegebühr von 15 % als Gebühr erhebt – das bedeutete, dass die Interessen aller Beteiligten wirklich übereinstimen, da das Syndicate nur dann Geld verdient, wenn seine Investoren es auch tun. Leva trat bald als Plattformpartner bei, und MLL Legal begann, das Syndikat in rechtlichen Angelegenheiten zu unterstützen. Das ursprüngliche Ziel des Swisspreneur-Teams war es, in den folgenden 12 Monaten 2-3 Deals zu tätigen.

Podcasts, Newsletters, Investments

Dieses Ziel erwies sich schnell als nicht ehrgeizig genug: Nachdem sich Swisspreneur in den vorangegangenen vier Jahren einen Ruf als Startup-Podcast in der Schweiz aufgebaut hatte, nahm das Publikum die Idee des Syndikats begierig auf, und die Anfragen von Schweizer Startups, die ihre Investmentopportunität pitchen wollten, stieg rasant an. Hunderte von Abonnements für den zweiwöchentlichen Newsletter des Syndicates, in dem Startups ihre Deals vorstellen, folgten bald darauf.

1,5 Jahre nach dem Start ist das Syndicate auf 700 Mitglieder angewachsen und hat 20 Deals abgeschlossen (Tendenz steigend!), darunter Startups wie Relai, LUCKY PUNCH, Lightly, hypt und b-rayZ, von denen viele auch im Swisspreneur Podcast vorgestellt wurden. Die Portfolio-Unternehmen profitieren nicht nur von der Präsenz im Podcast, sondern auch von regelmässigen Office Hours, Zugang zu Community-Events und direktem Kontakt zu Investoren und Unternehmern aus dem Swisspreneur-Netzwerk.

Silvan Krähenbühl, Podcast-Host und Managing Director von Swisspreneur, freut sich sehr über das Erreichen dieses wichtigen Meilensteins und „die weitere Entwicklung und Förderung des Unternehmertums in der Schweiz». Er deutet an, dass das Team «viele neue Ideen und Projekte in der Pipeline hat, um das Syndicate auf die nächste Stufe zu heben». (Swisspreneur/mc/hfu)