Venture Kick hat 130 Startups im 2025 unterstützt

St. Gallen – Die Schweizer Förderinitiative Venture Kick blickt auf ein starkes Jahr 2025 zurück. Insgesamt unterstützte 130 neue Startup-Projekte mit 8,3 Millionen Franken direkt, die bei einer Rekordzahl von 990 Bewerbungen.

Die von Venture Kick unterstützten Startups sammelten im vergangenen Jahr 1,25 Milliarden an Anschlussfinanzierungen ein, teilte die Initiative am Donnerstag mit. Im Fokus standen 2025 vor allem Deeptech-Startups aus den Bereichen Künstliche Intelligenz, Life Sciences und Cleantech. 42 Prozent der geförderten Projekte wurden von Frauen gegründet oder mitgegründet.

Im vergangenen Jahr seien 66 Venture-Kick-Alumni unter die Top 100 Schweizer Startups gewählt worden, heisst es weiter. Zu den erfolgreichsten «Alumni» zählen Climeworks, das mit 162 Millionen US-Dollar eine der weltweit grössten CO2-Entfernungs-Investitionen sichern konnte sowie Neural Concept mit einer Finanzierungsrunde über 100 Millionen Dollar.

2026 will Venture Kick nun die Zahl der geförderten Startup-Projekte im Jahr 2026 um 15 Prozent erhöhen. Mittelfristig sind die Ziele ehrgeizig: Bis 2035 will die Kick 3000 Startups fördern, 50 Milliarden an Kapital mobilisieren und 100’000 Arbeitsplätze schaffen. (awp/mc/pg)