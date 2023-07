Yokoy und Pagero bündeln ihre Kräfte: Richtlinienkonforme E-Invoicing-Lösung für automatisierte Rechnungsstellung

Über Yokoy

Das 2019 in der Schweiz gegründete Unternehmen Yokoy bietet eine KI-gesteuerte Komplettlösung für das Ausgabenmanagement in mittelständischen und großen Unternehmen. Durch die Zusammenführung von Spesenmanagement, Rechnungsverarbeitung und der Verwaltung von intelligenten Firmenkarten in einer einzigen intuitiven Plattform will Yokoy die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Geschäftsausgaben verwalten, von Grund auf verändern.

Das Unternehmen wird von führenden Investoren wie Sequoia Capital, Balderton, Speedinvest, Visionaries Club, SIX Ventures Fund, Swisscom Ventures und Left Lane unterstützt. Aktuell beschäftigt Yokoy mehr als 200 Mitarbeitende an sechs Standorten weltweit und hat mehr als 500 globale Kunden. Yokoy ist nach ISO 27001, ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert.

Mehr zu Yokoy unter www.yokoyio



Über Pagero

Pagero bietet ein Smart-Business-Netzwerk, das Käufer und Verkäufer für den automatisierten, konformen und sicheren Austausch von Bestellungen, Rechnungen, Zahlungsanweisungen und anderen Geschäftsdokumenten miteinander verbindet. Mit einem offenen Netzwerk und einer breiten Palette von Mehrwert-Apps hilft Pagero Unternehmen, ihre Order-to-Cash- und Purchase-to-Pay-Prozesse zu rationalisieren und gleichzeitig das volle Potenzial präziser und zuverlässiger Geschäftsdaten zu erschliessen. www.pagero.com