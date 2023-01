BVZ vermeldet stark gestiegene Passagierzahlen

Zermatt – Die Bahn- und Touristikgruppe BVZ Holding hat im letzten Jahr deutlich mehr Passagiere befördert als im Vorjahr. Die Besucher seien nach dem Corona-Einbruch zurück, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

So habe die Gornergrat-Bahn 664’593 Reisende ab Zermatt gezählt, was 58,9 Prozent mehr gewesen seien als im Vorjahr. Diese Entwicklung stärke den Optimismus, rasch wieder an das Rekordjahr 2019 anknüpfen zu können, so die Mitteilung. Damals waren 813’701 Besucher befördert worden.

Ein Grund für die Verbesserung sei gewesen, dass der Anteil der asiatischen Besucher in der zweiten Jahreshälfte wieder stark angestiegen sei. Dank der Steigerung der Individualreisenden gegenüber den Gruppenreisenden hätte sich ausserdem pro Gast höhere Durchschnittserträge erwirtschaften lassen, was das Jahresergebnis positiv beeinflussen werde.

Auch für die Matterhorn Gotthard Bahn (MGB) und den gemeinsam mit der Rhätischen Bahn betriebenen Glacier Express zeichnen sich laut dem Communiqué gute Zahlen ab. So habe die MGB von Januar bis November 7,29 Millionen Reisende gezählt, was einem Zuwachs von fast einem Drittel gegenüber des Vergleichszeitraums 2021 entspreche und sogar die ersten elf Monate des Rekordjahrs 2019 deutlich übertreffe. (awp/mc/ps)