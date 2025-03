Die Toten Hosen gehen auf Tour: Keep calm and carry on – Europe 2025

Düsseldorf – Die deutsche Kultband «Die Toten Hosen» kehrt auf die Bühnen zurück. «Zwei Jahre Pause sind genug! Länger halten wir es im Proberaum nicht mehr aus!», schreibt die Band im Blog auf ihrer Website. Zumindest vorläufig ist aber kein Konzert in der Schweiz geplant.

Getreu dem Geier-Sturzflug-Spruch «Besuchen Sie Europa, solange es noch steht» steuere man eine Handvoll der Lieblingsstädte der Band an. Die «Keep calm and carry on – Europe 2025»-Tour startet am 29. August in Kopenhagen, gefolgt von Stockholm, Warschau, London, Paris, Amsterdam und Brüssel.

Zuletzt hatte die Band im August 2023 Konzerte in Blackpool und Zürich gegeben, bevor sie sich eine Auszeit nahm. Ausserdem gastierte sie 2023 beim Stars in Town-Festival in Schaffhausen. (mc/pg)