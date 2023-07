Neue Interregio-Züge der SBB mit «Fernverkehrsstandard» rollen ab 17. Juli

Zürich – Die SBB können bald einen neuen Zug einsetzen: Die ersten vier von insgesamt 60 bestellten neuen Interregio-Doppelstockzügen von Stadler Rail werden voraussichtlich ab Montag in einer Woche auf der Strecke Zürich-Schaffhausen verkehren.

Beim neuen Interregio-Doppelstockzug (IR-Dosto) handelt es sich um eine Weiterentwicklung aus einer Fahrzeugfamilie, welche die SBB schon 2010 und 2015 beschafft hatten. Ein bewährter Zug werde mit den Vorzügen von neuen Fahrzeugen kombiniert, halten die SBB in einer Mitteilung dazu fest.

Teppiche, Steckdosen und WCs

Gegenüber dem Vorgängermodell, von denen 93 Stück vor allem in der Zürcher S-Bahn unterwegs sind, habe dank den vorgenommenen Anpassungen nun insbesondere mehr Komfort geschaffen werden können, sagte Christian Frisch, SBB-Leiter Rollmaterialentwicklung, am Freitag bei der Vorstellung des Zugs im Zürcher Hauptbahnhof. Der Interregio verfüge über «Fernverkehrsstandard».

So sei unter anderem auch in der zweiten Klasse ein Teppich verlegt, was das Raumgefühl und die Akustik verbessere. Steckdosen und Abfalleimer sind dort ebenso installiert wie auch grössere Seitenwandtische, die ein Arbeiten mit dem Laptop ermöglichen. Mehr Beinfreiheit und bessere Sitze gebe es auch, hielt Frisch fest. Und in der ersten Klasse sei eine klassische «2+1-Bestuhlung» gewählt worden – in anderen Interregios sind teilweise zwei Zweier-Reihen nebeneinander angebracht.

Im knapp 152 Meter langen Zug gibt es mit 466 Sitzplätzen 60 weniger als im Vorgängermodell Regio-Dosto. Das ist die Folge des erhöhten Komforts, wie Frisch sagte. Mehr Beinfreiheit bedeutet weniger Sitze. Auf Kosten von Sitzen sind auch Multifunktionalitätsflächen geschaffen worden. So stehen etwa zweimal vier Veloplätze zur Verfügung, die für E-Bikes mit Steckdosen versehen sind. Und während es im Regio-Dosto zwei Toiletten gab, sind im neuen IR-Dosto fünf WCs verfügbar.

Die 2+1-Bestuhlung in der ersten Klasse bietet viel Raum. (Foto: SBB) Auch die 2. Klasse ist mit Teppichen ausgelegt. (Foto: SBB) Jeder Sitzplatz ist mit einer Steckdose ausgerüstet. (Foto: SBB) Das Veloabteil neben der 2. Klasse bietet Platz für vier Velos. (Foto: SBB)

Lieferungen bis Ende 2026

Die ersten neuen Fahrzeuge hätten innert zweier Jahre im Werk St. Margrethen (SG) weiterentwickelt und pünktlich auf die Schiene gebracht werden können, hielt Lucius Gerig, Konzernleitungsmitglied von Stadler Rail fest. Bis Ende dieses Jahres sollen 16 Fahrzeuge ausgeliefert sein, bis Ende 2026 die gesamte neue Flotte.

Noch steht die Zulassung des Bundesamtes für Verkehr aus. Doch die SBB gehen davon aus, dass sie die ersten neuen IR-Dosto ab 17. Juli auf der Strecke Zürich-Schaffhausen einsetzen können. Es seien alle Dokumente abgegeben, der Entscheid sei auf der Zielgeraden, sagte Frisch am Freitag.

Die weiteren Interregios werden dann schrittweise auf weiteren Strecken in der Deutsch- und der Westschweiz eingesetzt. Ab dem Fahrplanwechsel 2023 sollen sie auf den Strecken Bern-Zürich-Chur (IR35) und Basel-Zürich Flughafen (IR36) verkehren. Ab 2025 kommt unter anderem die Strecke Basel-Aarau-Zürich HB (IR 37) dazu, ab 2026 unter anderem die S33 zwischen Annemasse über Genf nach Martigny.

Die Niederflurzüge ermöglichten ein hindernisfreies Einsteigen, sagte Frisch zu dieser Terminplanung. Sie sollen deshalb zunächst in der Deutschschweiz jene einstöckigen Züge ersetzen, die nur über eine Treppe zugänglich seien. In der Westschweiz seien schon moderne Interregio-Züge im Einsatz. (awp/mc/pg)