Dein Guide für Reisen nach Deutschland

Kopenhagen – Wer eine Reise nach Deutschland plant, erwartet ein faszinierender Trip durch die reiche und vielfältige Kultur in den einzelnen Regionen zwischen Alpen und Nordsee. Denn auf der Münchner Wiesn feiert es sich anders als rund um die Hamburger Reeperbahn oder in Berlin-Kreuzberg. Ganz gleich, ob Ihr einen Städtetrip plant oder lieber malerische Landschaften wie die Kreidefelsen auf Rügen besuchen wollt – Deutschland hat für alle Geschmäcker etwas zu bieten und ist immer eine Entdeckungsreise wert.

Viele Orte in Deutschland wie die Bergregionen sowie alle großen Städte haben das ganze Jahr Saison; Ihr solltet eure Unterkünfte daher frühzeitig buchen.

Ist Deutschland ein teures Reiseland?

Je nachdem, woher Ihr kommt, könntet Ihr die Preise in Deutschland generell als hoch oder niedrig wahrnehmen, abhängig von der jeweiligen Währung oder dem allgemeinen Preisniveau in eurem Land. Für Reisende aus Ländern mit der Eurowährung wie Frankreich oder Österreich sind die Kosten in Deutschland in der Regel vergleichbar, wobei es jedoch auch grundsätzliche Unterschiede geben mag. So zahlt Ihr beispielsweise für einen Kaffee deutschlandweit erheblich mehr als etwa in Spanien, Italien oder Portugal, während die Preise in den Supermärkten dagegen überall vergleichbar sind.

Für Reisende aus Ländern mit starken Währungen wie der Schweiz oder Schweden mag das Preisniveau in Deutschland generell als niedriger wahrgenommen werden.

Beachtet auch die regionalen Unterschiede in Deutschland selbst. Große Städte wie München, Frankfurt oder Hamburg sind tendenziell teurer als kleinere Städte oder ländliche Gebiete. Berücksichtigt auch, dass die Preise in touristisch stark frequentierten Gebieten, wie München, dem Schwarzwald oder Berlin-Mitte höher sein können als in weniger bereisten Gegenden. Es ist ratsam, im Voraus zu recherchieren und ein Reisebudget zu erstellen, um eure Reisekosten im Griff zu behalten.

Wie reise ich am besten durch Deutschland?

Deutschland verfügt über ein effizientes und gut vernetztes Transportsystem. Das Deutsche Bahn (DB)-Zugsystem bietet bequeme und malerische Zugreisen. Solltet Ihr einen längeren Aufenthalt in Deutschland planen, empfiehlt sich der Kauf einer Bahncard. Sie gibt je nach Art der Karte zwischen 25 % und 100 % Rabatt auf Bahntickets sowie innerstädtischen Nahverkehr. Der öffentliche Nahverkehr ist in den deutschen Städten hervorragend mit Straßenbahnen, Bussen und U-Bahn-/S-Bahn-Systemen organisiert. Und in fast allen größeren Städten könnt Ihr inzwischen auch überall E-Bikes ausleihen. Auf dem Land könnt Ihr ebenfalls zwischen Bus und Bahn wählen, müsst an Feiertagen jedoch vielerorts bis zu einer Stunde Wartezeit in Kauf nehmen.

Die Interrail-Tickets der Bahn sind attraktive Optionen für junge Reisende und für alle Einwohner mit ständigem Wohnsitz in einem europäischen Land gültig. Diese Tickets ermöglichen unbegrenzte Zugreisen in 33 Ländern und sind bis zu drei Monaten gültig. Es gibt unterschiedliche Interrail-Pässe, darunter den «Global Pass» für Reisen in ganz Europa und den «One Country Pass» für Reisen in einem einzelnen Land.

Was hat Deutschland für ein Klima?

In Deutschland erwartet dich ein gemäßigtes Klima, das sich im Süden von westeuropäischem Maritimklima zu osteuropäischem Kontinentalklima im Norden des Landes erstreckt. Die Monate von Juni bis September sind am wärmsten, mit Durchschnittstemperaturen von 21 bis 25 Grad. Wenn das Thermometer mal die 30-Grad-Grenze überschreitet, sprechen die Deutschen schon von einer Hitzewelle.

Die meisten Regentage gibt es im Winter, aber auch im Sommer kann es oft zu Schauern kommen, und die Temperaturen können selbst im Juli unter die 15-Grad-Marke rutschen.

Die Skisaison in Deutschland beginnt normalerweise im Dezember und kann bis März oder sogar April dauern, abhängig von der Höhenlage. Die meisten Skigebiete sind jedoch auch mit Schneekanonen ausgestattet.

Wie ist die Kultur-Etikette in Deutschland?

Obwohl Deutsch die Amtssprache ist, wird Englisch weit verbreitet gesprochen, besonders in städtischen Gebieten und touristischen Zielen. Deutschland ist ein Einwanderungsland, und viele Deutsche sind zwei- oder mehrsprachig aufgewachsen. Vor allem in den Städten werdet Ihr daher auch auf viele türkische, italienische, portugiesische oder russisch-sprachige Geschäfte und Restaurants treffen, um nur einige Beispiele zu nennen.

Das Erlernen einiger grundlegender deutscher Phrasen wie “Bitte” und “Danke” bereichert eure Erfahrung und Interaktionen mit Einheimischen jedoch immer.

Die Deutschen legen Wert auf Pünktlichkeit und Höflichkeit. Während ältere Menschen sich meist mit einem Händedruck begrüßen, umarmen sich die jüngeren Generationen oder begrüßen sich mit einem Kuss auf die Wange.

Wenn Ihr mit Deutschen zusammen ein Glas Alkohol trinkt, dann hebt euer Glas und sagt «Prost!». Wichtig ist es auch, eurem Gegenüber dabei in die Augen zu schauen, während Ihr eure Gläser leicht anstoßt.

Wie sind die Öffnungszeiten in Deutschland?

Da die Deutschen Frühaufsteher sind und auch die Schüler schon zwischen 7.30 Uhr und 8.00 Uhr zum Unterricht gehen, gibt es viele Bäckereien und Supermärkte, die bereits ab 7.00 Uhr oder 8.00 Uhr geöffnet sind. Generell essen die Deutschen normalerweise:

Frühstück: Zwischen 7:00 und 9:00 Uhr

Mittagessen: Zwischen 12:00 und 14:00 Uhr

Abendessen: Zwischen 18:00 und 20:00 Uhr

Das bedeutet, dass es in vielen Restaurants nur bis 14 Uhr eine Mittagskarte gibt, während die Küche dagegen nach 22 Uhr oft bereits geschlossen ist. Die deutsche Küche ist übrigens herzhaft und regional vielfältig. Traditionelle Gerichte wie Bratwurst, Schnitzel, Sauerkraut und Brezeln gibt es überall. Bier ist ein kultureller Eckpfeiler, und Deutschland hat eine reiche Brautradition. Allerdings werdet Ihr auch überall vegetarische und vegane Optionen finden.

In ländlichen Gegenden und kleineren Städten kann es sein, dass Restaurants während der Mittagszeit und am Abend kürzere Öffnungszeiten haben.

Auch die Geschäftsöffnungszeiten variieren. Geschäfte, die 24 h lang geöffnet haben, sind in Deutschland seltene Ausnahmen. Im Allgemeinen sind die typischen Geschäftszeiten:

Montag bis Freitag: 9:00 bis 18:00 Uhr

Samstag: 9:00 bis 14:00 Uhr

Sonntag: Geschäfte sind in der Regel geschlossen, außer in touristischen Gebieten oder bei besonderen Anlässen

Supermärkte sind in der Regel bis 20.00 Uhr geöffnet. Um keine unangenehmen Überraschungen erleben, empfiehlt es sich im Voraus zu checken, wie die Öffnungszeiten der Geschäfte und Restaurants an eurem Zielort sind.

Was können Aktivurlauber in Deutschland entdecken?

Eines der beliebtesten deutschen Sprichworte lautet: «Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung.” Deutschland ist nämlich ein wahres Outdoor-Paradies. Wenn die Deutschen selbst nicht gerade Radfahren, Mountainbiken oder sich im alpinen Klettern versuchen, dann wandern sie. Beliebte Outdoor-Regionen sind neben den imposanten Alpen auch die vielen Mittelgebirgsregionen des Landes, wie der Harz mit dem 1141 Meter hohen Brocken, das Rothaargebirge in Nordrhein Westfalen oder der Schwarzwald mit seinen tiefen Tälern und Schluchten. Auch Liebhaber von Auenlandschaften werden in Deutschland mit einer Vielzahl von Wanderrouten verwöhnt. Beispiele sind der Moselsteig in Rheinland-Pfalz, das Bodetal in Sachsen-Anhalt oder die spektakuläre Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern. Sogar an der Nordsee werden bei Ebbe Wattwanderungen angeboten.

Welches sind die sehenswertesten Städte in Deutschland?

Deutschland ist reich an beeindruckenden Städten, die eine einzigartige Mischung aus reicher Geschichte und vielfältigen Traditionen mitbringen.

Die Hauptstadt Berlin ist eine pulsierende Metropole mit einer faszinierenden Geschichte, einem spektakulären Nachtleben, Kunstszene und ikonischen Sehenswürdigkeiten wie dem Brandenburger Tor und der Berliner Mauer.

Berühmt für sein Oktoberfest, bietet München atemberaubende Architektur mit der Liebfrauenkirche, dem Marienplatz und dem Englischen Garten.

Als Hafenstadt bietet Hamburg an allen Ecken Seemanns-Atmosphäre, die atemberaubende Elbphilharmonie, den imposanten Hafen mit der historischen Speicherstadt und das bunte, multikulturelle Schanzenviertel.

Der Kölner Dom ist das beeindruckendes Wahrzeichen der ältesten Stadt Deutschlands, ergänzt durch charmante Altstadtgassen, lebhafte Märkte und den Rhein.

Das romantische Heidelberg am Neckar bezaubert mit der Schlossruine, der Alten Brücke und einer malerischen Altstadt.

Bekannt als «Elbflorenz» bietet Dresden prachtvolle Barockarchitektur, das Residenzschloss, die Frauenkirche und kulturelle Vielfalt.

Die lebendige Kulturszene und die historische Bedeutung Leipzigs spiegeln sich im Gewandhaus, der Thomaskirche und dem Auerbachs Keller wider.

Rothenburg ob der Tauber ist ein malerisches mittelalterliches Städtchen mit gut erhaltenen Stadtmauern, engen Gassen und einem Kriminalmuseum.

Weltberühmt für seinen Weihnachtsmarkt, bietet Nürnberg die Kaiserburg, den Hauptmarkt und historische Fachwerkhäuser.

Als Finanzzentrum hat Frankfurt moderne Wolkenkratzer, aber auch historische Stätten wie den jüngst restaurierten mittelalterlichen Römerberg und das Städel Museum.

Die historische Hansestadt Lübeck begeistert mit dem Holstentor, der Altstadtinsel und den Marzipan-Manufakturen.