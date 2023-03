Michael Turgut: Weiterbildung ist essenziell

Motivations- und Vertriebstrainer Michael Turgut ist eine bekannte Persönlichkeit in der deutschen Finanzwelt. Im Laufe seiner dreißigjährigen Karriere hat er dort die unterschiedlichsten Funktionen ausgeübt. Bereits in sehr jungen Jahren machte er Karriere im Finanzvertrieb und baute schon früh eine eigene Unternehmensgruppe mit 10.000 Mitarbeitern auf. Später gründete er eine Ausbildungsakademie für Finanzberater, um sein Wissen und seine Erfahrungen an andere weiter zu geben. Ihm eilt ein exzellenter Ruf als Finanz- und Coachingexperte voraus und seine Fortbildungsveranstaltungen sind lange im Voraus ausgebucht.

Erfolg ist machbar, davon ist Turgut überzeugt. Was dafür nötig sei: „Motivation, Führungsstärke und Erfahrung. Motivation ist Voraussetzung für jeden Erfolg. Führungskompetenz kann man lernen und die Erfahrung kommt mit der Zeit dazu. Zur richtigen Motivation braucht es Überzeugung: Von sich selbst, von seinem Job, von seinem Produkt oder Angebot, von seinem Unternehmen und von seinen Kunden“, so Turgut weiter. Grundlegend für den Erfolg der Arbeit ist auch die gegenseitige Wertschätzung der Beteiligten, für sich selbst, für Geschäftspartner, Kunden und Mitarbeiter gleichermaßen. „Nur wer wertschätzt kann wertschöpfen“, ist ein gern zitierter Satz von Turgut.

Seine Expertise, die auf großem Wissen und langer Erfahrung beruht, gibt er gerne an die Teilnehmer seiner anspruchsvollen Seminare, Schulungen und Webinare weiter. Für seine verschiedenen Ausbildungsformate hat er eigene Vertriebs- und Motivationstechniken entwickelt, um Verhandlungsgeschick und Kommunikationsfähigkeit zu steigern. Aber auch bewährte Methoden aus der Neuro-Linguistischen Programmierung (NLP) oder Erkenntnisse aus der Farbenlehre zur Typisierung von Menschen, findet man in modifizierter Form in seinen Ausbildungsprogrammen. Sie können ebenfalls dazu beitragen, gewisse Kommunikationsprozesse zu verbessern und die Selbstreflexion zu fördern.

Regelmäßige Aus- und Weiterbildung

Karrierecoach Michael Turgut empfiehlt jedem, sich für Aus- und Weiterbildung regelmäßig Zeit zu nehmen. Der Aufwand lohnt sich und kann dem beruflichen Aufstieg einen kräftigen Schub verleihen, nicht nur weil man Netzwerke stärken kann und über neue Branchentrends informiert wird. Es können sich auch ganz neue Karriereperspektiven ergeben. Mit einem Coaching können Strategien für den beruflichen Aufstieg leichter geplant und die eigene berufliche und persönliche Entwicklung forciert werden. Nichts bleibt wie es ist, Weiterentwicklung ist für jeden Menschen wichtig, aber viele scheuen die Veränderung und sabotieren damit den eigenen Erfolg. Man muss sich darüber im Klaren sein, wo man hinmöchte und wie und bis wann man das erreicht haben möchte. Die eigene Performance sollte kritisch hinterfragt werden. Eine Schulung kann die Erfahrung, die bei der täglichen Arbeit gesammelt wird, sinnvoll ergänzen. Eventuell festgefahrene Verhaltens- und Denkstrukturen können aufgelöst werden, so dass es möglich wird sich neu auszurichten. Potentiale, Fähigkeiten, und Begabungen können entdeckt und ausgebaut werden und neue und größere Begeisterung für die eigene Tätigkeit geweckt werden.

Didaktisch versiert und rhetorisch brillant bietet Michael Turgut den Teilnehmern seiner erstklassigen Aus- und Weiterbildungsprogramme einen echten Mehrwert für ihre tägliche Arbeit. (TU/mc/hfu)