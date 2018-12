Aarburg – Der Verwaltungsrat der Franke Gruppe hat Barbara Borra zur neuen Leiterin der Division Franke Kitchen Systems sowie Christian Mathesius zum neuen Leiter der Division Franke Foodservice Systems ernannt. Gleichzeitig werden beide in die Konzernleitung der Franke Gruppe berufen.

Borra übernimmt ab 7. Januar 2019 die Division Franke Kitchen Systems. Sie folgt auf Gruppen-CEO Patrik Wohlhauser, der Franke Kitchen Systems bisher interimistisch in Doppelfunktion geleitet hat. Vor Franke war Borra als CEO EMEA der Fontana Group tätig. Davor arbeitete sie zehn Jahre bei Whirlpool, unter anderem als Vice President der Global Food Preparation Category und als General Manager für die chinesischen Niederlassungen. Weitere Arbeitsstationen waren Rhodia und General Electric, wo sie verschiedene Managementpositionen innehatte. Borra ist italienische Staatangehörige und absolvierte an der Polytechnischen Universität Turin in Italien das Studium der Chemieingenieurwissenschaften. Zudem besitzt sie einen MBA von INSEAD in Fontainbleu, Frankreich.

Mathesius übernimmt ab 1. Januar 2019 die Division Franke Foodservice Systems von seinem Vorgänger Thomas Campion, der nach fünf Jahren von seiner Funktion als Leiter der Division zurücktritt. Campion war insgesamt 32 Jahre bei Franke Foodservice Systems in verschiedenen Managementfunktionen erfolgreich tätig, wird aber als Executive Chairman der Division bei der strategischen Planung und weiteren Entwicklung weiterhin beratend zur Seite stehen. Mathesius war seit 2012 als President bei Franke Foodservice Systems für den Bereich EMEA zuständig. Zuvor arbeitete er acht Jahre für Hilti und leitete dort das Produktsegment Direct Fastening. Davor wiederum war er in diversen leitenden Funktionen bei Boston Consulting Group und Siemens tätig. Mathesius hält ein Diplom in Maschinenbau der RWTH Aachen, Deutschland und einen MBA von INSEAD. (Franke/mc/pg)

Franke Group

