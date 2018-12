New York – Die Wall Street ist am Mittwoch mit deutlichen Gewinnen in den Handel gegangen. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial gewann knapp eine halbe Stunde nach dem Startschuss 0,93 Prozent auf 24 597,42 Punkte, womit sich einmal mehr ein Erholungsversuch abzeichnet. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,02 Prozent auf 2663,59 Punkte hoch und der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 stieg um 1,46 Prozent auf 6802,26 Zähler.

Der Optimismus der Anleger basiere auf möglichen Fortschritten im US-Handelskonflikt mit China und auf Signalen einer vorerst weiter stabilen US-Geldpolitik, sagte Analyst James Hughes vom Broker Axitrader. Er verwies dabei auf Hoffnungen, dass die US-Notenbank Fed bei ihrer Sitzung in der kommenden Woche die Leitzinsen nicht erhöht.

Derweil betrachtete Andreas Büchler vom Börsenstatistiker Index-Radar die aktuelle Kursentwicklung eher skeptisch. „Der Dow Jones Industrial war überreif für eine Bärenmarktrally, nachdem er zuvor stark abverkauft wurde“, erklärte der Experte. „Doch auch wenn er sein kurzfristiges Aufwärtspotenzial nun maximal ausschöpft, bleibt die Prognose auf längere Sicht eher verhalten. Anleger sollten daher nicht zu euphorisch werden.“

Nachdem der Dow am vergangenen Freitag mit dem prozentual höchsten Wochenverlust seit März geschlossen hatte, reichte es an den ersten beiden Tagen der neuen Woche lediglich für eine mühsame Stabilisierung. (awp/mc/pg)

NYSE

NASDAQ