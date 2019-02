Neue Renditeliegenschaft von Crowdhouse in Altstätten. (Foto: zvg)

Zürich – Crowdhouse ist zurück aus der Winterpause mit einer neuen Liegenschaft im St. Galler Rheintal. Mitten in Altstätten, dem Zentrum der Region, befindet sich das kernsanierte Mehrfamilienhaus mit 7 Wohnungen.

Die 2 bis 5.5-Zimmer-Wohnungen sind mit dreifach verglasten Fenstern, Bodenheizung sowie mit Balkonen und hochwertigen Küchengeräten von AEG ausgestattet. Altstätten bildet mit seinen rund 11’000 Einwohnern das Zentrum des St. Galler Rheintals. Die umgebende Region gehört schweizweit zu den Regionen mit dem höchsten Anteil an industriellen Unternehmen im Hochtechnologie-Sektor.

Fazit zur Liegenschaft in Altstätten

Erwartete Eigenkapitalrendite von 6.1%

Zentrale Lage am Rand der Altstadt

Kernsaniert

Gute Mikrolage

Zur Liegenschaft in Altstetten

Crowdhouse

Über Crowdhouse

crowdhouse ist ein schnell wachsendes und in Zürich ansässiges Fintech-Unternehmen, das 2015 gegründet wurde. Als dynamischster Player auf dem Schweizer Immobilienmarkt sorgt crowdhouse für Transparenz, Effizienz und verbesserte Zugänge. Dank dem Miteigentums-Modell ist es so einfach wie nie zuvor, im Grundbuch eingetragener Besitzer von Rendite-Liegenschaften zu werden. crowdhouse wurde 2016 mit dem Swiss Fintech Award in der Kategorie Newcomer ausgezeichnet und realisierte bis heute ein Transaktionsvolumen im Wert von über CHF 600 Mio.