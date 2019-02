New York – An der Wall Street hat der Dow Jones Industrial am Mittwoch seine Vortagesverluste ausgeweitet. Nach skeptischen Aussagen des US-Handelsbeauftragen Robert Lighthizer zu den laufenden Gesprächen zwischen den USA und China fiel der US-Leitindex um 0,53 Prozent auf 25 919,00 Punkte.

Der marktbreite S&P 500 verlor 0,46 Prozent auf 2781,12 Punkte. Der technologielastige und entsprechend konjunktursensible Nasdaq 100 büsste 0,79 Prozent auf 7066,97 Zähler ein.

Lighthizer sagte, es sei noch zu früh, um Vorhersagen bezüglich des Ausgangs der Handelsgespräche zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt zu machen. Die USA wollten zudem neue Regeln für den Technologietransfer.

Die Nachrichten von der Konjunktur fielen gemischt aus: Die Industrieaufträge in den USA waren im Dezember weniger als erwartet gestiegen. Die Zahl der noch nicht abgeschlossenen Hausverkäufe hatte hingegen im Januar deutlich stärker zugelegt als von Volkswirten vorhergesagt.

Unter den Einzelwerten brachen die Aktien von Weight Watchers um rund ein Drittel ein. Die für ihre Diätprogramme bekannte US-Firma hatte ihre Anleger mit schwachen Zahlen zum vierten Quartal und einem trüben Ausblick auf 2019 geschockt. JPMorgan-Analystin Christina Brathwaite senkte daraufhin ihr Kursziel kräftig von 25 auf 14 Dollar. Die Expertin hob die sinkende Mitgliederzahl und die schwachen Margen hervor und setzte die Papiere zudem auf eine Liste der Top-Verkaufsideen.

Die Anteilscheine des Pharmaunternehmens Mylan sackten als Schlusslicht im S&P 500 um knapp 12 Prozent ein. Das Ziel für das bereinigte Ergebnis je Aktie 2019 hatte die Analystenerwartungen verfehlt.

Auch das Thema Übernahmen spielte eine Rolle. So will die deutsche Merck KGaA das auf chemische Materialien für die Halbleiterindustrie spezialisierte Unternehmen Versum Materials für 48 US-Dollar je Aktie übernehmen. Diese Mitteilung zog das Papier um gut 17 Prozent auf 48,62 Dollar nach oben.

Dabei scheuen die Darmstädter einen Bieterwettbewerb nicht: An Versum hatte Ende Januar auch der Spezialchemiekonzern Entegris Interesse signalisiert. Dessen Anteilscheine verloren rund 1 Prozent. (awp/mc/pg)

