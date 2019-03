St. Gallen – Object Storage eignet sich, um die Flut von unstrukturierten Daten kosteneffizient und sicher zu speichern. Proventx ist der erste Anbieter in der Schweiz, der eine cloudbasierten Object Storage-Lösung aus dem Hause IBM als Managed Service anbietet.

IBM Cloud Object Storage ist ein hochgradig skalierbarer Cloudspeicherservice, bei dem besonderer Wert auf Effizienz, Mehrfachverfügbarkeit und Sicherheit gelegt wurde. Der patentierte Ansatz, bei dem auf Hierarchien und Verzeichnisstrukturen verzichtet wird, indem jedem «Objekt» eine eindeutige ID zugewiesen ist, bewältigt riesige Datenmengen und spart bei deren Management und Archivierung zudem noch Kosten ein. IBM Cloud Object Storage gilt dank der «SecureSlice ZeroTouch»-Verschlüsselungstechnologie als besonders sicher. Die Daten werden nach der Anzahl der Standorte und den im SLA festgelegten Fehlertoleranzanforderungen optimal über Clusterknoten verteilt und vor Zugriff von aussen geschützt.

IBM Cloud Object Storage wird nun in der Schweiz als Storage as a Service aus der hochsicheren und georedundanten Proventx-Cloud angeboten. Damit ist garantiert, dass sämtliche Daten in der Schweiz gehalten werden und dennoch nicht auf die Flexibilität und Kosteneffizienz der innovativen Speicherlösung verzichtet werden muss.

Patrick Fischbacher, CEO des ICT-Full-Service-Providers mit Hauptsitz in St. Gallen, kommentiert: «Wir sind bereits langjähriger IBM-Partner und anerkannter System-Integrator für die verschiedensten IBM-Produkte und -Lösungen. Mit IBM Cloud Object Storage erweitern wir unser Portfolio an innovativen Cloud Solutions für Schweizer Industriekunden, KMU und Institutionen der öffentlichen Hand wie Spitäler oder behördliche Informatikdienste, und sorgen so für mehr Sicherheit und Effizienz im Datenmanagement.»

Die Proventx AG ist eine Schwestergesellschaft der auf Finanz-IT spezialisierten Inventx AG. Sie betreut daher ihre Kunden mit demselben hohen Anspruch an Sicherheit, Compliance und Datenschutz, wie sie für die Schweizer Finanzindustrie selbstverständlich sind. Unternehmen, die ihre Storage-Umgebung von der Proventx implementieren und betreiben lassen, profitieren von garantierter Datenhaltung in der Schweiz, individuellem Service, umfassender Beratung und partnerschaftlicher Zusammenarbeit. (Proventx/mc)

Proventx