Hochdorf – Beim Milchverarbeiter Hochdorf tritt der Unternehmenschef Thomas Eisenring per (morgigem) Dienstag zurück. In einer Übergangsphase werde Geschäftsleitungsmitglied Peter Pfeilschifter zusätzlich zu seinen Aufgaben als Managing Director Dairy Ingredients die Führung der Geschäftsleitung übernehmen, teilte Hochdorf am Montagabend mit.

Eisenring, der das Unternehmen seit 2013 als CEO geführt hat, wolle sich aus familiären Gründen beruflich nochmals neu orientieren, hiess es zur Begründung. Er wolle sich vermehrt auf dem afrikanischen Kontinent engagieren. Im anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfeld und der derzeitigen Veränderungsphase würden dem Unternehmen frische Impulse guttun, sagte der abtretende CEO.

Der interimistische Hochdorf-Chef Pfeilschifter wurde vor einem Jahr in die Geschäftsleitung berufen. Er ist zudem Geschäftsführer der deutschen Hochdorf-Tochter Uckermärker Milch.

Aktionär fordert Erneuerung

Vor dem Wochenende hatte der wichtige Hochdorf-Aktionär ZMP Invest eine Erneuerung des Verwaltungsrats gefordert. Geht es nach ZMP, sollen am 12. April drei neue Mitglieder ins Gremium gewählt werden, darunter ein neuer Präsident. ZMP hält 14,5 Prozent an Hochdorf.

Als Präsident soll nach Wunsch der Investmentgesellschaft künftig Bernhard Merki das Zepter übernehmen, der frühere Chef der Netstal-Gruppe. Auch der frühere Emmi-Finanzchef Jürg Riboni und Markus Bühlmann sollen in den Verwaltungsrat von Hochdorf gewählt werden.

Im Gegenzug lehnte ZMP die Wiederwahl des aktuellen Präsidenten Daniel Suter sowie der VR-Mitglieder Anton von Weissenfluh, Niklaus Sauter und Holger Karl-Herbert Till ab. (awp/mc/ps)

Hochdorf

