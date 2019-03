Zürich – Credit Suisse und der Schweizer Software-Anbieter KLARA spannen zusammen: Ab sofort können KMU, die KLARA nutzen, online Kreditanfragen an Credit Suisse stellen – komplett digital, unkompliziert und effizient.

Credit Suisse und KLARA vereinfachen das Finanzwesen für KMU. Neben der neuartigen Buchhaltungslösung, die automatisch mit allen Schnittstellen kommuniziert, können KMU auf KLARA ab sofort unverbindliche Kreditanfragen online an die Credit Suisse stellen.

Mehr Effizienz für KMU

KMUs können damit digital ihre Kreditanfragen direkt an die Credit Suisse stellen. Das mühsame Ausfüllen von Formularen fällt weg. Der intuitive Ablauf von KLARA ermöglicht, die relevanten Angaben aus der Buchhaltung automatisch auszufüllen. Innerhalb weniger Sekunden erfährt das KMU von der Credit Suisse, zu welchem Zinssatz es wie viel Kredit erhält.

Renato Stalder, CEO KLARA Business AG, freut sich, gemeinsam mit der Credit Suisse eine innovative und für KMU bedürfnisgerechte Lösung entwickelt zu haben: „Durch diese Partnerschaft werden die besten Fähigkeiten von Credit Suisse und KLARA kombiniert. Das Resultat ist ein Angebot, das den Aufwand des Kunden minimiert und ein nahtloses Kundenerlebnis bietet.“

Anke Bridge Haux, Head Digitalization & Products bei der Credit Suisse (Schweiz) AG sagt: „KMU-Kunden wollen zum individuell richtigen Zeitpunkt und auf der für sie passenden Plattform einen unkomplizierten Zugang zu Finanzdienstleistungen haben. Deshalb wollen wir dort präsent sein, wo ein Bedürfnis entsteht. Wir freuen uns sehr auf die innovative Zusammenarbeit mit KLARA: Es ist ein gutes Beispiel dafür, wie wir unser Angebot künftig dort zur Verfügung stellen möchten, wo unsere Kunden den grössten Nutzen haben, integriert in ihr individuelles Ökosystem.“

Weitere Schnittstellen in Planung

Die Online-Kreditanfrage legt den Grundstein für eine langfristige Zusammenarbeit zwischen Credit Suisse und KLARA. In den nächsten Monaten werden, zur kontinuierlichen Erweiterung des Kundenangebots, weitere Anbindungen folgen – so zum Beispiel hinsichtlich Datenfluss zwischen dem Online Banking von Credit Suisse und der intelligenten Buchhaltungslösung von KLARA. (Credit SUisse/mc/ps)

Über KLARA

Ob Administration, Buchhaltung, Marketing oder Verkauf: KLARA vereint die wichtigsten Bedürfnisse eines modernen Kleinunternehmens. Die Module des digitalen Assistenten sind miteinander vernetzt und von überall aus erreichbar. Bei KLARA übermitteln Anwender die Daten an die zuständigen Behörden und Versicherungen per Mausklick. Dank dieser Automatisierung haben Behörden und Versicherungen einen geringeren Aufwand. Die Einsparungen werden an KLARA weitergegeben, weshalb die Kernfunktionen von KLARA kostenlos sind. KLARA ist auf den Schweizer KMU-Markt spezialisiert und gehört zur in Luzern ansässigen Axon Gruppe.

Über die Credit Suisse in der Schweiz

Die Credit Suisse betreut in der Schweiz Privatkunden, Firmenkunden sowie institutionelle Kunden. Als führende Bank für Unternehmer betreut Credit Suisse sowohl rund 100‘000 KMU als auch eine Vielzahl von Grossunter-nehmen in der Schweiz. Die Dienstleistungspalette deckt dabei alle Themen ab, die im Lebenszyklus eines Unternehmens von Relevanz sind – von der Unternehmensgründung, über die Vergabe von Venture Capital, das Kreditgeschäft bis hin zur Beratung bei M&A und Börsengängen sowie das Thema Nachfolgeplanung. Hinzu kommen Dienstleistungen rund um die private Vermögensplanung für Unternehmer, wofür die Credit Suisse ein eigens dafür spezialisiertes Team von Beratern verfügt. Mehr Informationen: www.credit-suisse.com/unternehmer

Börsenkurs bei Google Finance