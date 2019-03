New York – Nach einer ordentlichen Vorwoche hat die Wall Street den Handel am Montag nur wenig verändert aufgenommen. Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 0,11 Prozent auf 25 878,30 Punkte. Am breiteren Markt zeigte sich eine freundlichere Eröffnungstendenz. So gewann der S&P 500 0,43 Prozent auf 2834,58 Punkte. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,51 Prozent auf 7344,58 Zähler bergauf.

Zuletzt hatten erfreuliche Nachrichten aus China der US-Börse neuen Schwung verliehen. Nun warten die Anleger auf die geldpolitischen Entscheidungen und Aussagen der Notenbank (Fed) am Mittwoch. Nach Einschätzung von Experten der Dekabank werden vor allem die neuen Projektionen der Fed für die weitere Zinsentwicklung im Fokus stehen. Bislang hatte der geldpolitische Rat bis Ende 2020 drei weitere Leitzinsschritte in Aussicht gestellt. „Dies dürfte nun auf ein bis zwei Zinsschritte reduziert werden“, so die Dekabank.

Unter den Einzelwerten stachen Boeing-Aktien erneut negativ heraus. Mit einem Verlust von 2,1 Prozent standen sie am unteren Ende des Dow-Jones-Index. Nach dem Absturz von zwei Passagierjets des Typs Boeing 737 Max nahmen US-Ermittler einem Pressebericht zufolge die Entwicklung und den Zulassungsprozess für das Flugzeug unter die Lupe.

Apple-Papiere reagierten mit einem Kursplus von 1,1 Prozent auf die Vorstellung neuer iPads durch den Elektronikkonzern. Die Modelle der siebten Generation des Tablet-Computers sollen den Angaben zufolge deutlich schneller als die Vorgänger-Modelle sein. Beim iPad mini stellte Apple gar eine Verdreifachung der Leistung in Aussicht. Das Hardware-Geschäft von Apple hatte zuletzt geschwächelt, vor allem weil der Absatz in China eingebrochen war.

Die Aktien von Facebook verbilligten sich um 2,4 Prozent. Zuvor hatte das Brokerhaus Needham die Aktien des Online-Netzwerks von „Buy“ auf „Hold“ abgestuft. (awp/mc/pg)

