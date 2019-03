2018 war ein schwieriges Jahr für die Aktien europäischer Banken mit schnellen Stimmungsumschwüngen bei den Anlegern, insbesondere dann, wenn die europäische Politik die Schlagzeilen bestimmte. Im Gegensatz dazu waren die AT1-CoCo-Anleihen europäischer Banken viel weniger von den politischen Turbulenzen betroffen. Diese Anlageklasse wies eine deutlich niedrigere Volatilität auf als ihre Aktienpendants.

Lidia Treiber, Director Research bei WisdomTree, geht in ihrem Blog der Frage nach, inwieweit die Investition in AT1-CoCo-Anleihen für Anleger, die eine Allokation in europäische Banken in Erwägung ziehen, Sinn machen könnte. (WisdomTree/mc/ps)

WisdomTree_AT1 CoCo_Europäische Banken_CH_190319 (pdf)

