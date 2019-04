London – Nach Angaben der britischen Polizei ist Wikileaks-Gründer Julian Assange in der ecuadorianischen Botschaft in London festgenommen worden. Der Australier hatte sich dort seit 2012 aufgehalten, um einer Verhaftung zu entkommen. Wie Scotland Yard mitteilte, wurde der 47-Jährige in ein Londoner Kommissariat gebracht.

Zuvor hatte ihm die Regierung des lateinamerikanischen Landes das diplomatische Asyl entzogen. Einem Tweet von Wikileaks zufolge kam Assange nicht aus der Botschaft heraus. Vielmehr seien die britischen Beamten von dem Botschafter in das Gebäude gelassen worden.

URGENT Julian Assange did not "walk out of the embassy". The Ecuadorian ambassador invited British police into the embassy and he was immediately arrested. — WikiLeaks (@wikileaks) April 11, 2019

Zuvor hatte Wikileaks mitgeteilt, Ecuador habe das politische Asyl von Assange widerrechtlich beendet.

URGENT: Ecuador has illigally terminated Assange political asylum in violation of international law. He was arrested by the British police inside the Ecuadorian embassy minutes ago.https://t.co/6Ukjh2rMKD — WikiLeaks (@wikileaks) April 11, 2019

Ecuadors Präsident Lenín Moreno erklärte, ihm sei zugesichert worden, dass Assange nicht in ein Land ausgeliefert werden würde, wo ihm die Todesstrafe drohe. Ecuador hatte Assange zuletzt daran erinnert, dass er nicht unbegrenzte Zeit in der Botschaft bleiben könne. Ein permanenter Aufenthalt sei für niemanden eine tragbare Lösung, sagte der Aussenminister des südamerikanischen Landes José Valencia am Dienstag.

Assange hatte 2012 Zuflucht in der Botschaft gesucht, um einer Auslieferung nach Schweden zu entgehen, wo er wegen Vorwürfen des sexuellen Fehlverhaltens befragt werden sollte. Obwohl Vergewaltigungsvorwürfe fallen gelassen wurden, steht weiterhin einen Haftbefehl in Grossbritannien im Raum wegen des Verstosses gegen Kautionsbedingungen. Assange fürchtet die Auslieferung in die USA, weil Wikileaks Tausende geheime Dokumente veröffentlicht hat. (mc/pg)